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Finegear The Dirt Magnet, Effektgerät mit Tape Delay

Effektgerät mit echtem Tape Delay

20. Mai 2026
finegear the dirt magnet effektgerät

Finegear The Dirt Magnet, Effektgerät mit Tape Delay

Mit „The Dirt Magnet“ bringt der kleine Boutique-Hersteller Finegear ein überaus interessantes und spezielles Effektgerät auf den Markt. Wir haben für euch die wichtigsten Informationen zum Finegear The Dirt Magnet zusammengestellt.

Finegear The Dirt Magnet

The Dirt Magnet vereint unterschiedliche Klangquellen, Effekte und Modulationsmöglichkeiten und bietet hierdurch eine große klangliche Flexibilität. Das Effektgerät bietet mit einem Rauschgenerator (samt Bandpassfilter) und einer Quelle für Crackling zunächst einmal zwei Klangerzeuger.

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Finegear The Dirt Magnet, Effektgerät mit Tape Delay

Die Sounds können danach durch eine vielseitige Effekt-Sektion geschickt werden. Als erste Instanz bietet das Gerät einen Ring Modulator. Der nächste Effekt ist ein spannungsgesteuertes Filter (VCF) mit MS20 Charakter. Danach folgt ein echtes Tape-Delay. Dieses Stereo-Delay arbeitet mit Kassetten-Tape, um die eingehenden Signale zu verzögern. Das Tape ist natürlich austauschbar, in der Länge veränderbar und bietet viel Raum zum Experimentieren. Außerdem gibt es einen Panorama-Parameter und eine Ping-Pong Funktion.

Finegear The Dirt Magnet, Effektgerät mit Tape Delay

Wäre das an sich nicht schon interessant genug, sind eine Vielzahl der Parameter von The Dirt Magnet spannungsgesteuert, inkl. der Geschwindigkeit des Delays, des Filter-Cutoffs und der Crackle-Density.

Finegear The Dirt Magnet, Effektgerät mit Tape Delay

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Finegear The Dirt Magnet bietet zwei digitale LFOs, die über MIDI synchronisierbar sind und fünf Schwingungsformen (Sinus, Dreieck, Puls, S&H, Envelope) und CV-Kontrolle über Geschwindigkeit und Symmetrie bieten. Jeder der beiden LFOs hat zudem einen invertierten CV-Ausgang. Aber natürlich lässt sich das alles auch über externe CV-Signale steuern. Alle weiteren Informationen findet man auf der Website des Herstellers, dazu gibt es im folgenden Video einige Klangbeispiele. Wie ihr seht, lassen sich mit diesem Effektgerät schon sehr abgefahrene Sounds erzeugen:

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Die Features des Finegear The Dirt Magnet:

  • 2 VCLFOs mit 5 Wellenformen
  • Noise-Generator mit Bandpassfilter
  • Crackle-Generator mit Highpassfilter
  • VCF im MS20 Design
  • Analoges Tape-Delay mit Stereo
  • Weitreichende CV-Steuerungsmöglichkeiten

The Dirt Magnet ist ab sofort zum Preis von 1.428,- Euro erhältlich.

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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