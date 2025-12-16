DAW für den Browser

Nachdem der eine oder andere DAW-Hersteller den Weg vom Desktop-System hin zu Tablet und Smartphone gegangen ist, geht FL Studio nun den nächsten Schritt. Im Rahmen einer Beta-Version könnt ihr FL Studio Web ab sofort testen – laut Hersteller bekommt ihr hiermit das vollständige FL Studio-Erlebnis im Webbrowser, inklusive voller Kompatibilität und nativen Plug-ins.

FL Studio Web

Ein großer Vorteil einer solchen Brower-basierten DAW ist natürlich die Möglichkeit, von jedem Computer dieser Welt mit Internetanbindung darauf zugreifen zu können. Eine separate Software muss nicht installiert werden und laut den bisherigen Informationen nutzt Image Line für FL Studio Web seine FL Cloud-Infrastruktur. Entsprechend kann man auch ortsunabhängig auf alle Dateien, Projekte, Templatesm uvm. zugreifen.

Seit Kurzem ist die offizielle Website https://fl.studio/login online. Interessierte Nutzer, die über einen FL Studio Account verfügen, können sich dort anmelden und die Browser-DAW ausprobieren.

In den nächsten Tagen werden wir diese News mit Sicherheit mit weiteren Informationen erweitern und euch über die Entwicklung bei FL Studio Web auf dem Laufenden halten.

Im Übrigen läuft bei Image Line gerade der „End Of Year Sale“, bei dem ihr beim Kauf der DAW (es gibt vier Versionen) bis zu 30 % Rabatt erhaltet.