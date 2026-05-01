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Flame Instruments Papagei & Sidechainer, Eurorack-Module

CV-Recorder & Ducker

1. Mai 2026

Flame Instruments Papagei Sidechainer eurorack am

Mit Flame Instruments Papagei und Sidechainer kündigt der Berliner Hersteller zwei neue Eurorack-Module an. Dieses Jahr ist Flame leider nicht mit einem eigenen Stand auf der Superbooth vertreten.

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Flame Instruments Papagei – CV-Recorder

Papagei ist ein CV-Looper mit einem ungewöhnlichen Konzept. Das Modul besitzt zwei Spuren, loopt permanent, läuft mit einer internen 16tel Clock und kann bis zu 16 Takte aufnehmen. Jede Spur hat einen Regler für die Loop-Länge, die sich im laufendem Betrieb ändern lässt.

Wenn ein aktives Gate-Signal anliegt, nimmt diese Spur bei jedem Step das Signal von V/Oct-Eingang auf. Die Spuren können immer wieder überspielt werden, wobei das zuvor gespeicherte Signal gelöscht wird. Es muss keine Record-Taste betätigt werden, da hier das Gate-Signal die Steuerung übernimmt, während die Aufnahme im Hintergrund automatisch abläuft.

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Weiterhin verfügt das Modul über eine Reset-Funktion, eine Clear-Taste sowie eine Mute-Taste pro Spur. Flame Instruments Papagei hat eine Breite von 6 TE.

Flame Instruments Sidechainer – Ducker

Dieses nur 3 TE breite Modul verfügt über einen Stereo-VCA, der auch für ein Mono-Signal auf den Stereo-Ausgang genutzt werden kann, und einen Trigger-Eingang. Wenn ein Trigger-Signal anliegt, wird das Audiosignal im VCA abgeschwächt. Die dafür zuständige Kurve lässt sich über die Regler Shape und Intensity anpassen. Ein zusätzlicher CV-Ausgang gibt zusätzlich die Steuerspannung der Kurve aus, ohne dabei vom Regler Intensity beeinflusst zu werden.
Die Frontplatte ist beidseitig unterschiedlich bedruckt. So kann das Modul um180° gedreht eingebaut werden.

Flame Instruments Papagei und Sidechainer befinden sich bereits in der Auslieferung. Papagei kostet 149,- Euro und Sidechainer 99,- Euro.

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der jim RED

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