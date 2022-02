Flame Takt & Ton, zwei Eurorack-Sequencer für Live

Hier sind alle Informationen

Mit Flame Takt und Ton kündigt der Berliner Hersteller zwei neue Sequencer im Eurorack-Format an, die speziell für Live-Anwendungen entwickelt wurden. Es handelt sich um zwei separate Module: der Rhythm-Sequencer „Takt“ und der Melody Looper „Ton“.

ANZEIGE

Flame Takt – Rhythm Sequencer

Das 30 TE breite Modul Takt verfügt über acht Tracks, die Gate- bzw. Trigger-Signale sowie dazu gehörende Velocity-Werte an separaten Buchsen, aber auch über MIDI ausgeben. Ein Pattern kann bis zu vier Bars lang sein, eine Verkürzung ist über Last Step möglich. Es gibt Shuffle, Quantize, Track Shift, Track Link, Hold, Mute,Variation und weitere Optionen. Gate-Länge, Velocity-Stärke und Variation-Anteil lassen sich einstellen.

Der Looper-Modus eignet sich für Live-Sequencing, wo entweder „Shots“ für Note Repeats oder quantisiertes Triggern per Tasten oder Sensoren möglich ist. Im Step-Modus werden Noten klassisch programmiert und nachträglich editiert.

Jeweils vier Tracks können gleichzeitig mit vier externen Distanz-Sensoren getriggert werden. Diese Sensoren sind zwei TE schmale Module, die an entsprechend gewünschten Plätzen im Rack eingebaut werden können. Diese werden mit schmalen und ausreichend langen Flachbandkabeln direkt mit Takt verbunden (Buchsen befinden sich auf der Unterseite). Das Modul versorgt die Sensoren mit der nötigen Betriebsspannung. Die Sensoren erzeugen Trigger/Gates/Accent und sind als Set zwischen den Spuren 1-4 und 5-8 direkt umschaltbar.

Die vier Sensoren sowie die Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.

Zusätzlich sind synchronisierbare LFOs mit VCAs für die Amplitudeneinstellung, vorhanden. Sie lassen sich in Phase, Amplitude, Speed und Ausgangsspannung (bipolar/unipolar) einstellen. Somit sind bei den Empfängern keine Attenuatoren nötig.

Vier Patterns plus ein Fill-Pattern werden als eine Scene gespeichert. 30 Scenes können im Modul dauerhaft gespeichert werden. Damit stehen insgesamt 135 Patterns bereit.

Es stehen zusätzlich vier vom User zu definierende CV-Eingänge sowie zwei programmierbare analoge Clock-Ausgänge zu Verfügung. Auf der Vorderseite befinden sich MIDI-Ein- und Ausgang als 3,5 mm TRS-Buchsen. Auf der Rückseite gibt es zusätzlich einen weiteren MIDI-Ausgang und MIDI THRU im MIDI-DIN-Format. Firmware-Updates können per USB (PC) erfolgen.

ANZEIGE

Das Modul befindet sich momentan noch im Prototypen-Stadium, wird aber bereits in einer Betaversion live (vom Techno Duo Flirren aus Berlin) verwendet.

Flame Ton – Melody Looper

Der 12 TE breite CV-Sequencer Ton ist für Melodien gedacht, die über MIDI oder CV-Eingang (etwa mit einem Ribbon Controller) eingespielt bzw. mit dem Mini-Keyboard einprogrammiert werden können.

Es gibt zwei V/Oct-Ausgänge mit Gate/Note/Velocity. Ebenso können Noten über MIDI gesendet werden. Beide Notenspuren sind unabhängig voneinander und können in unterschiedlichen Oktavlagen benutzt werden.

Das Modul hat neben der analogen Anbindung auch volle MIDI-Funktionalität. Es lässt sich per analoger Clock oder per MIDI-Clock synchronisieren.

Der Sequencer ist als Looper konzipiert. Er spielt ein bis zu vier Takte langes Pattern im Loop ab. Die Noten können quantisiert mit zwei Tastern eingespielt (oder gelöscht) werden.

Ein Taster dient für Note-Repeats, ein anderer für das Setzen einzelner Events. Die Tonhöhe wird entweder von dem Potentiometer oder dem eingebauten Distanz-Sensor bestimmt.

Der Sensor arbeitet in einem Bereich von etwa 1 bis 40 cm und ist unabhängig gegenüber Fremdlicht wie auch hellem Sonnenlicht.

Das integrierte 1-Oktaven-Mini-Keyboard erlaubt das Transponieren „on the fly“ sowie das Bestimmen einer Skale. Da das Modul zwei CV-Eingänge besitzt, kann es auch als zweikanaliger Quantizer und sogar als Arpeggiator verwendet werden.

Alle Einstellungen des aktuellen Patterns werden gemeinsam in einem Patch gesichert. Es stehen dafür fünf Bänke mit jeweils sieben Plätzen (per Mini-Keyboard) zur Verfügung. Damit können bis zu 35 Patterns verwaltet werden. Die Patches sind auch per CV oder MIDI-Program-Change auswählbar und lassen sich während des laufenden Betriebes speichern und laden.

Das Pattern kann während und nach dem Einspielen manipuliert werden, zum Beispiel mit Gate-Länge, Velocity, Zufall, Last Step, Hold, Mute, Glide, Skale und Transponierung.

Beide Tracks können unterschiedliche Einstellungen haben. Durch Track-Link können Parameter aber auch gleichzeitig auf beide Spuren angewendet werden.

Flame Takt und Ton wurden für Live-Systeme konzipiert, daher wurden sie trotz des Funktionsumfanges so klein wie möglich und die Bedienung möglichst übersichtlich und intuitiv gehalten. Speziell die Sensoren wurden mit Hinblick auf Performances ausgerichtet, sollen aber auch im Studio die Spontaneität fördern.

Die gezeigten Entwürfe sind derzeit Prototypen, die bereits im Beta-Test sind. Aufgrund der Preissteigerungen bei Bauteilen können derzeit noch keine Angaben zum Endpreis gemacht werden. Man bemüht sich jedoch darum, diese moderat zu halten. Takt und Ton sollen voraussichtlich ab Herbst verfügbar sein.