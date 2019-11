Floyd Rose bringt zwei neue Tremolo heraus

Frischzellenkur im Hause Floyd Rose

Es ist eigentlich eher überraschend, wenn funktionierende Konzepte und altbewährte Klassiker ein Upgrade erhalten. Vibrato und Tremolo an der Gitarre ist mehr oder minder synonym mit Floyd Rose. Die Firma stellt beizeiten nicht sämtliche Tremolo her, die auf den Markt kommen, dominiert ihn aber alle Male. Jetzt bringen Floyd Rose zwei neue Vibrato auf dem Markt und geben Spielern zusätzlich die Option, ihr Vibrato zu personalisieren.

Dabei wird ein bisschen in der alten Schatzkiste gekramt: Das Original Floyd Rose Design in Chrome, aus Stahl, im Kit versehen mit dem Vintage-Stab, Schrauben und allem was dazugehört. Edler, harter Look, für um die 160,- Euro erhältlich. Darüber hinaus bringt die Firma das Floyd Rose Special raus: In Korea angefertigt, ausgestattet mit einem Zink-legiertem Sustain-Block. Auch hier ist im Kit die Bridge und sämtliche andere Hardware mitinbegriffen, die für die Installation des Tremolo nötig ist. Das Special Floyd Rose Tremolo ist erhältlich in Satin Chrome und Satin Black.

Darüber hinaus hat die Firma ihr gesamtes Spektrum an Bauteile ordentlich erweitert. Die Federn für das Vibrato sind mit einem neuen, farblichen Polymer versehen, das mögliche Störgeräusche und Interaktionen mit den Pickups unterbinden soll. Schrauben, Bridge, Saitenhalter – all das gibt es jetzt im Floyd Rose-Shop in neuer Hardware-Ausführung. Insgesamt also eher eine Frischzellenkur als eine Grunderneuerung im Hause Floyd Rose – trotzdem erfreulich.