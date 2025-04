Kompakte Speaker fürs kleine Homestudio

Kleine, kompaktere Nahfeldmonitore scheinen aktuell hoch im Trend zu stehen, denn Fluid Audio präsentiert mit den Fluid Audio C50BT und C35BT neue Multimedia-Lautsprecher und bietet hiermit ab sofort einen günstigen Einstieg in die Welt der Fluid Audio-Monitore an. Auch ADAM Audio sorgt seit einiger Zeit mit seinen D3V-Lautsprechern dafür, das man am heimischen Arbeitsplatz oder am Schnittplatz für Videos und Social Media Content passende Speaker zum Abhören nutzen kann.

Fluid Audio C50BT und C35BT

Der Hersteller Fluid Audio verspricht für die beiden neuen Modelle C50BT und C35BT einen für diese Preisklasse präzisen und neutralen Klang. Ausgestattet sind beide mit Class-D-Verstärkern und einem DSP-gesteuerten Equalizer. Wie in diesem Preisbereich schon oft gesehen, werden C50BT und C35BT nur als Pärchen verkauft, was u.a. daran liegt, dass einer der beiden Speaker die komplette Elektronik beinhaltet, der zweite lediglich passiv ausgelegt ist und entsprechend vom ersten Lautsprecher mit einem Signal gespeist wird.

ANZEIGE

Die Vorderseite des C50BT bietet direkten Zugriff auf die wichtigsten Bedienelemente wie Lautstärkeregler und Eingangsauswahl sowie die Möglichkeit an einem AUX-Eingang einen externen Zuspieler und an der zweiten Miniklinkebuchse einen Kopfhörer anzuschließen.

Als Eingangsquelle dienen bei beiden Lautsprechern wahlweise die rückseitigen angebrachten symmetrischen Klinkeneingänge oder die unsymmetrischen Cinch-Eingänge, der erwähnte AUX-Eingang oder das Signal kommt via Bluetooth in den Speaker. Dabei setzt der Hersteller auf die Bluetooth-Version 5.0. Interessant ist, dass der C50BT-Lautsprecher zusätzlich über einen Subwoofer-Ausgang verfügt.

ANZEIGE

C50BT und C35BT verfügen über einen automatischen Standby-Modus, der sich nach einer gewissen Zeit der Inaktivität aktiviert, um den Stromverbrauch zu senken. Auf Wunsch lässt sich dieser mit Hilfe eines Schalters auch deaktivieren.

Weitere technische Daten

C50BT: 5,25 Zoll Woofer und 1 Zoll Tweeter, 42 Watt Leistung pro Speaker

C35BT: 3,5 Zoll Woofer und 1 Zoll Tweeter, 32 Watt Leistung pro Speaker

Im Verlauf des Aprils sollen die beiden Lautsprecher im Handel erhältlich sein. Das Pärchen C50BT wird 199,- Euro kosten, die kleineren C35BT wird es für 139,- Euro geben.