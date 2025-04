Das Paar 139€ und 200€? Ich bin sehr auf den Test gespannt. Meine ersten Monitore von M-Audio waren auch in dieser Preislage. Ich weiß es nicht mehr, aber denke es waren so um die 150€/Paar. Wer ernsthaft Interesse hat Musik zu produzieren, sprich: DAW, recording mischen und ggf. etwas mastern sollte, wenn möglich, noch etwas warten und in höherwertige Boxen investieren. Es lohnt sich! Aber ich kann jegliche Ausgangssituation verstehen. Man hat die Idee Musik zu machen: PC muss her, Synthesizer wurde gekauft, DAW, Interface und jetzt braucht man Monitore um die ganze Suppe zu hören. Da ist kein Geld mehr vorhanden um in 1k-Teile zu investieren. Aber wenn möglich sollte das die nächste Ausgabe sein bevor der nächste Synthesizer kommt. Vorausgesetzt: Man möchte mehr als zwei Spuren erstellen und eben Songs produzieren. Eine gute Alternative sind Kopfhörer. Da bekommt man für 140€ schon echt was ordentliches.