Neuer 3-Wege-Speaker von Fluid Audio

Mit dem Image 2 hat der Hersteller Fluid Audio bereits einen 3-Wege-Monitor in seinem Portfolio. Mit dem zur Professional-Serie gehörenden Speaker Fluid Audio Image 1 wird dieses nun erweitert, dazu grenzt der Hersteller die beiden mit einem neuen Logo und einer separaten Serie von den Homestudio-Monitoren ab.

Fluid Audio Image 1

Ausgestattet mit dem neuesten DSP und Class-D-Verstärker erweitert Fluid Audio Professional sein Angebot an professionellen Speakern und stellt mit dem Image 1 einen zweiten 3-Wege-Lautsprecher vor. Der Hersteller verspricht hierfür einen „extrem linearen Frequenzgang und eine Basswiedergabe mit sehr geringer Verzerrung.“

Den Frequenzbereich gibt Fluid Audio mit 42 Hz bis 27 kHz an, die Crossover-Frequenzen liegen bei 190 Hz und 3.000 Hz. Ausgestattet ist der Fluid Audio Image 1 mit zwei gegenüberliegenden 6,5 Zoll-Tieftönern. Dieses Design soll die Stabilität des Gehäuse verbessern und so für einen erweiterten und ausgewogenen Frequenzgang im Tieftonbereich sorgen (+/- 3 dB 40 Hz–27 kHz; +/- 1,5 dB 80 Hz–22 kHz). Jeder Tieftöner wird von einem 150-W-Class-D-Verstärker angetrieben.

Die beiden Tieftöner werden mit einem neu entwickelten AMT-Hochtöner und einem 4-Zoll-Mitteltöner kombiniert (auf der Website wird der Mitteltöner einmal mit 4 Zoll, einmal mit 5 Zoll angegeben, eine Anfrage beim Hersteller läuft). Für diese beiden stehen zusätzlich 100 W (Mitteltöner) bzw. 75 W (Hochtöner) zur Verfügung.

Anschlussseitig bietet der Fluid Audio Image 1 analoge XLR- sowie digitale AES/EBU-Eingänge (In, Thru). Dazu zieren diverse Klangregelungsmöglichkeiten die Rückseite des Studiomonitors. Neben einem Lautstärkeregler hat Fluid Audio dem Image 1 Regler/Schalter zur Anpassung von drei Frequenzbereichen spendiert (Low, Mid, High). Dazu gesellen sich ein Ground-Lift-Schalter, die Möglichkeit die Auto-Standby-Funktion zu deaktivieren, zwischen analogem/digitalem Eingang umzuschalten und den Speaker entsprechend der Aufstellung auf links/rechts einzustellen.

Dank der Unterstützung von Sonarworks SoundID Reference-Kalibrierungen ist die gleichnamige Raumkalibrierungssoftware direkt in die Image 1-Studiomonitore integriert. Damit haben Nutzer die Möglichkeit, ihr eigenes Kalibrierungsprofil für ihr Monitor-Setup zu erstellen.

Der Image 1 ist außerdem ein 2-in-1-Monitor: ein Vollbereichs-Mixing- und Mastering-System, das über die sogenannte DCT-Software direkt in den CubeMix-Modus umgeschaltet werden kann. Der CubeMix-Modus ermöglicht es Toningenieuren, die Pegel im unteren und mittleren Frequenzbereich für eine konsistente Wiedergabe auf Geräten mit „Bassproblemen” fein abzustimmen. Außerdem hilft er laut Hersteller dabei, die Stimmbalance, die Kick-Definition und die Gesamtmischung zu verfeinern.

Als Stückpreis gibt Fluid Audio 1.399,- US-Dollar an. Die Verfügbarkeit ist bisher nicht bekannt.