ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Fluid Audio Image 212S, Tonstudio-Subwoofer

Kraftvoller Subwoofer fürs Tonstudio

13. November 2025
fluid audio image 212s subwoofer tonstudio

Fluid Audio Image 212S, Tonstudio-Subwoofer

Die Image-Serie von Fluid Audio umfasst die aktuell größten Studiomonitore des Herstellers. Die aktiven 3-Wege-Monitore Image 2 haben wir bereits für euch getestet, nun bringt die Firma mit dem Fluid Audio Image 212S den passenden Subwoofer auf den Markt.

Fluid Audio Image 212S

Der Fluid Audio Image 212S ist mit zwei gegenüberliegenden 12″-Treibern ausgestattet. Die Verstärkerleistung liegt bei diesem Tonstudio-Subwoofer bei 2 x 500 W RMS und damit sollen laut Hersteller ausreichend Reserven zur Verfügung stehen, so dass der 212S auch im Tieftonbereich und hohen Pegeln akkurat und druckvoll bleibt.

ANZEIGE

Fluid Audio Image 212S, Tonstudio-Subwoofer

Der Frequenzgang des Fluid Audio Image 212S wird mit 29 bis 110 Hz (-3 dB) angegeben, der maximale SPL liegt bei 120 dB (@ 1m).

Aufgrund des geschlossenen Gehäusedesigns sollen beim Image 212S keinerlei Strömungsgeräusche auftreten und Nachschwingen vermieden wird. Die gegenüberliegende Positionierung der beiden Treiber soll dazu dafür sorgen, dass das Gehäuse stabil bleibt und Verzerrungen gering sind.

ANZEIGE

Fluid Audio Image 212S, Tonstudio-Subwoofer

Der Fluid Audio Image 212S verfügt über analoge XLR-Ein- und Ausgänge sowie einen digitalen AES-Ein-/Ausgang. Dazu bietet er eine variable Crossover-Frequenz, einen Gain- und Phasen-Regler, die Möglichkeit die Eingangsempfindlichkeit zwischen +4 dBu und -10 dbV umzuschalten und die integrierte Auto-Standby-Funktion zu aktivieren bzw. auszuschalten.

Die Abmessungen des Subwoofers belaufen sich auf 350 x 540 x 485 mm, das Gewicht beträgt 27,9 kg.

Erhältlich ist der Fluid Audio Image 212S ab sofort zum Preis von 2.099,- Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Fluid Audio Image 212S
Fluid Audio Image 212S Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
2.099,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Neumann KH 805 II, KH 810 II, KH 870 II, Subwoofer

Neumann KH 805 II, KH 810 II, KH 870 II, Subwoofer

12.09.2025 |0
Test: JBL LSR 305 Mk2 Studiomonitor, LSR 310S Subwoofer

Test: JBL LSR 305 Mk2 Studiomonitor, LSR 310S Subwoofer

28.10.2024 |1
Test: Dynaudio Core 5, Sub Compact, Nahfeldmonitore und Subwoofer

Test: Dynaudio Core 5, Sub Compact, Nahfeldmonitore und Subwoofer

29.07.2024 |9
Marktübersicht: Die besten Tonstudio-Subwoofer bis 999,- Euro

Marktübersicht: Die besten Tonstudio-Subwoofer bis 999,- Euro

20.11.2023 |1
Test: KRK S10G4, Subwoofer fürs Tonstudio

Test: KRK S10G4, Subwoofer fürs Tonstudio

03.11.2023 |8
Test: Kali Audio WS 6.2, Tonstudio Subwoofer

Test: Kali Audio WS 6.2, Tonstudio Subwoofer

27.10.2023 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X