Kraftvoller Subwoofer fürs Tonstudio

Die Image-Serie von Fluid Audio umfasst die aktuell größten Studiomonitore des Herstellers. Die aktiven 3-Wege-Monitore Image 2 haben wir bereits für euch getestet, nun bringt die Firma mit dem Fluid Audio Image 212S den passenden Subwoofer auf den Markt.

Fluid Audio Image 212S

Der Fluid Audio Image 212S ist mit zwei gegenüberliegenden 12″-Treibern ausgestattet. Die Verstärkerleistung liegt bei diesem Tonstudio-Subwoofer bei 2 x 500 W RMS und damit sollen laut Hersteller ausreichend Reserven zur Verfügung stehen, so dass der 212S auch im Tieftonbereich und hohen Pegeln akkurat und druckvoll bleibt.

Der Frequenzgang des Fluid Audio Image 212S wird mit 29 bis 110 Hz (-3 dB) angegeben, der maximale SPL liegt bei 120 dB (@ 1m).

Aufgrund des geschlossenen Gehäusedesigns sollen beim Image 212S keinerlei Strömungsgeräusche auftreten und Nachschwingen vermieden wird. Die gegenüberliegende Positionierung der beiden Treiber soll dazu dafür sorgen, dass das Gehäuse stabil bleibt und Verzerrungen gering sind.

Der Fluid Audio Image 212S verfügt über analoge XLR-Ein- und Ausgänge sowie einen digitalen AES-Ein-/Ausgang. Dazu bietet er eine variable Crossover-Frequenz, einen Gain- und Phasen-Regler, die Möglichkeit die Eingangsempfindlichkeit zwischen +4 dBu und -10 dbV umzuschalten und die integrierte Auto-Standby-Funktion zu aktivieren bzw. auszuschalten.

Die Abmessungen des Subwoofers belaufen sich auf 350 x 540 x 485 mm, das Gewicht beträgt 27,9 kg.

Erhältlich ist der Fluid Audio Image 212S ab sofort zum Preis von 2.099,- Euro.