FM-Groovebox für den Game Boy

Hin und wieder gibt es interessante Entwicklungen, die es ermöglichen, auf etablierten Hardware-Geräten Musik zu produzieren. Für den Game Boy Advance gibt es mit FMS nun eine tolle Groovebox.

FMS – Groovebox für Game Boy Advance

Mit FMS verwandelt ihr den guten alten Game Boy Advance in eine FM-Groovebox mit zwei Operatoren. Es lassen sich bis zu vier FM-Spuren sowie ein Noise-Channel nutzen und laut Entwickler liegt der Fokus von FMS auf dem schnellen Erstellen von Sounds. Dabei hatte man während der Entwicklung stets die Live-Performance im Kopf.

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Hinter dem Projekt steht Fors.fm bzw. der frühere Elektron Entwickler Ess Mattisson, der mittlerweile eigene Plug-ins und Devices für Ableton/Max for Live vertreibt. Wer in den Genuss von FMS kommen möchte, benötigt hierfür eine Flashcart, über die FMS in den Speicher des Game Boy Advance geladen werden kann. Eine offizielle Cartridge gibt es dafür nicht. Alternativ könnt ihr die FM-Groovebox auch auf einer kompatiblen Hardware bzw. über eine Game Boy Emulation auf dem Computer nutzen.

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Interessant ist der Sequencer von FMS, denn dieser bietet vielfältige Funktionen, um die Groovebox tatsächlich live einzusetzen. So lassen sich verschiedene Patterns miteinander kombinieren, es lassen sich Snapshots nutzen und jeder Step des Sequencers darf bspw. eine eigene Länge aufweisen. Dazu gibt es eine Probability-Funktion, Noten können quantisiert und Akkorde erzeugt werden. Auch die Synchronisation zweier Game Boys ist grundsätzlich möglich.

FMS kostet 10,- US-Dollar und ist über Itch.io erhältlich. Hier findet ihr auch alle weitergehenden Informationen dazu.