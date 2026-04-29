Neues Interface mit ISA-Preamps

Mit dem Focusrite ISA C8X kommt ein neues USB-Audiointerface auf den Markt, das mit den gleichnamigen ISA-Preamps sowie Übertragern von Lundahl ausgestattet ist. Focusrite setzt bei seinem neuesten Interface aber auch auf zahlreiche moderne Features.

Focusrite ISA C8X

Das Focusrite ISA C8X Interface vereint laut Hersteller den typischen ISA-Sound mit umfassenden Steuerungsmöglichkeiten, zahlreichen analogen und digitalen Ein- und Ausgängen, Routing-Funktionen uvm.. Zu den Features gehören außerdem eine umschaltbare Impedanz, Auto-Gain- und Talkback-Funktion, symmetrische Inserts und Hochpassfilter.

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Die ersten beiden Kanäle des Interfaces verfügen über ISA-Vorverstärker mit klassischen Lundahl LL1538-Übertragern. Beide bieten die zwei Modi „Console“ und „430 Air“, die dem Signal eine bestimmten Klang verpassen. So sorgt der „Console“-Sound für eine gewisse Sättigung und ein kraftvolles Low End, während der Modus „430 Air“ für eine zusätzliche Brillanz in den Höhen sorgt.

Alle acht Kanäle des Focusrite ISA C8X sind vollständig über die Frontseite des Interfaces sowie über die Software Focusrite Control 2 steuerbar. Zum Lieferumfang des Interfaces gehören außerdem eine Hitmaker Expansion und der Sonnox Oxford Reverb.

Das ISA C8X ist in einem 19-Zoll-Gehäuse auf 2 HE untergebracht, strahlt in einem kräftigen Blau und bietet insgesamt 26 Ein- und 28 Ausgänge. Die acht ferngesteuerten Preamps liefern bis zu 79 dB Verstärkung.

Seinen Anschluss an einen Computer findet das Interface über einen rückseitigen USB-C-Port, gewandelt wird mit bis zu 24 Bit und 192 kHz. Die AD/DA-Wandler stammen aus der RedNet-Serie des Herstellers und den Dynamikbereich gibt Focusrite mit 125 dB an.

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Hier das offizielle Video:

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Anschlussseitig bietet das Interface acht analoge XLR-TRS-Eingänge (Mic/Line), zwei frontseitige Instrumenteneingänge (Klinke 6,3 mm), 12 XLR-Line-Ausgänge, zwei Kopfhörerausgänge, zwei Send-/Return-Wege, zwei ADAT-Ports, je einen koaxialen S/PDIF-Ein- und Ausgang, MIDI In/Out sowie Wordclock IN/OUT.

Das Focusrite ISA C8X kann ab sofort zum Preis von 2.099,- Euro vorbestellt werden. Die ersten Interfaces sollen dann in den nächsten 1-2 Wochen ausgeliefert werden.