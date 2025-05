Hohe Kanalzahl gepaart mit niedriger Latenz

Focusrite stellt das RedNet TNX vor, ein flexibles Dante-Interface, das laut Hersteller eine hohe Kanalzahl und eine extrem niedrige Latenz bieten soll. Angeschlossen wird das Focusrite RedNet TNX über Thunderbolt.

Focusrite RedNet TNX

Seit dem Jahr 2023 ist das Focusrite RedNet TNX die erste Produktneuheit aus der auf professionelle Nutzer ausgelegten RedNet-Serie. Das neue Interface ermöglicht die Übertragung von Audio über Dante von und zu einem Computer und das ganz ohne die Installation einer PCIe-Karte. Das neue Interface bietet 128 x 128 Kanäle und 24 Bit/192 kHz-Wandlungen. Mit dem optionalen kostenpflichtigen Dante Ready Upgrade kann das RedNet TNX Interface auf 256 x 256 Kanäle bei 24 Bit/96 kHz erweitert werden.

In der Pressmeldung zum Focusrite RedNet TNX hebt der Hersteller vor allem die einfache Konnektivität mit nur einem Kabel hervor, was vor allem in Setups mit hohen Kanalzahlen und mehreren Nutzern von Vorteil sein soll. So können sich Nutzer schnellstmöglich in ein Dante-Netzwerk einklinken, Laptops im laufenden Betrieb getauscht und im Live-Bereich können FOHler zusätzliche Desktop-/Laptop-Systeme mit minimalen Aufwand integrieren. Das RedNet TNX lässt sich zudem in die Software RedNet Control einbinden und ermöglicht so die einheitliche Steuerung und Überwachung aller RedNet-Geräte über eine einzige Anwendung.

Die integrierte Netzwerkschnittstelle überträgt sowohl Audio- als auch Steuerdaten über den rückseitigen Ethernet-Anschluss. Eine zweite RJ-45-Buchse bietet wahlweise einen Switch- oder Redundanzmodus.

Für Sendeanstalten bietet das Focusrite RedNet TNX Unterstützung für den Dante Domain Manager und die neuesten AoIP-Standards, einschließlich AES67 sowie Konformität mit SMPTE ST 2110 (DDM erforderlich).

Die Features des Focusrite RedNet TNX im Überblick:

128×128 Kanäle bei 24 Bit/192 kHz mit niedriger Latenz

Thunderbolt-Konnektivität

erweiterbar über Dante Ready un damit erweiterbar auf 256 x 256 Kanäle bei 24 Bit/96 kHz

zwei Ethernet RJ-45-Anschlüsse: Unterstützung von Switch- oder Redundanzmodi für flexible Netzwerkkonnektivität

Broadcast-taugliche AoIP-Unterstützung: Kompatibel mit AES67 und SMPTE ST 2110 (DDM erforderlich) für die neuesten Broadcast- und Pro-Audio-Standards

kompatibel mit Windows und macOS

einfache Netzwerksteuerung

zwei Thunderbolt-Anschlüsse (je 15 W)

für die Rack-Montage geeignet

Das Focusrite RedNet TNX wird zeitnah im Handel verfügbar sein. Der UVP-Preis beläuft sich auf rund 2.300,- Euro.