Das Scarlett 2i2 gibt's jetzt auch in Blau

Im Sommer 2023 stellte Focusrite die vierte Generation seiner Scarlett Audiointerfaces vor. Die drei seitdem erhältlichen Interfaces Solo, 2i2 und 4i4 gehören auch in diesem Jahr wieder zu den beliebtesten Recording-Produkten. Nun kommt zusätzlich das Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition auf den Markt – und das erstrahlt Focusrite-untypisch im schicken Blau.

Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition

Technisch hat sich am Scarlett 2i2 nichts getan, so dass ihr die wichtigsten Informationen zu diesem Interface unserer weiter unten befindlichen News sowie unserem Test des 2i2 entnehmen könnt. Die blaue Edition des Scarlett 2i2 bringt Focusrite aufgrund seines 40-jährigen Jubiläums auf den Markt – ohnehin stehen farbliche Variationen offensichtlich hoch im Kurs, denn auch Arturia hat für seine MiniFuse-Audiointerfaces bspw. unterschiedliche Farboptionen im Angebot.

Den typischen roten Look hat der Hersteller für das Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition mal zur Seite gelegt und präsentiert die neue Variante in einem strahlenden Blau, den der Hersteller als „ISA-Blau“ bezeichnet – in Anlehnung an die frühen ISA-Module, die noch von Rupert Neve entwickelt wurden.

Die Oberseite des Audiointerfaces ziert dazu das kleine Hersteller-Logo „ff“ und auf der Unterseite hat Focusrite eine Hommage an die Schaltpläne der ISA-Module aufgebracht. Um die Edition noch weiter hervorzuheben, wird die Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition in limitierten Geschenkboxen ausgeliefert.

Obwohl es technisch keinen Unterschied zu den Serienmodellen des Scarlett 2i2 gibt, spendiert Focusrite der Geburtstagsedition ein paar zusätzliche Plug-ins. So sind neben der Scarlett Software Collection noch Sonnox Voca, Acustica Audio Rust und der Softube Opto Compressor mit dabei.

Die limitierte Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition ist ab sofort zum Preis von 249,- Euro im Handel erhältlich.

Hier unsere Original-News vom 31.08.2023

Focusrite Scarlett 4th Generation Solo, 2i2, 4i4

Schon lange gehören die Scarlett Audiointerfaces zu den Verkaufsschlagern von Focusrite. Vor allem im Einsteiger-Bereich sind die Interfaces weit verbreitet. Neben dem auffälligen Design samt des Gehäuses in rot-metallic bieten die Scarlett Interfaces einen ordentlichen Klang.

Bei den Interfaces 2i2 und 4i4 hat Focusrite neue Preamps verbaut, die bis zu 69 dB Gain-Aufholung ermöglichen. Dazu bieten die Interfaces eine Auto-Gain-Funktion, mit Hilfe derer das Interface stets den passenden Gain automatisch einstellen kann. Zum Schutz vor Übersteuerungen und in Kombinaton mit der Auto-Gain-Funktion bieten die Interfaces dazu ein Clip Safe Feature, dies schützt vor Clipping. Bis zu 96.000 Mal pro Sekunde können die Interfaces den Gain automatisch nachregeln und so Übersteuerungen vermeiden.

Ebenfalls neu sind die Wandler der Scarlett Interfaces. Diese stammen aus der Profi-Reihe der RedNet-Serie und bieten einen Dynamikumfang von 120 dB sowie Wandlungen mit bis zu 192 kHz. Neu ist auch der Harmonic Drive, der DSP-basiert ist und für echten „Konsolen-Sound“ sorgen soll. Von den letzten Modellen bereits bekannt ist der Air-Modus, der die Höhen beeinflusst.

Auch am Kopfhörerausgang hat Focusrite Hand angelegt, so dass dieser nun vor allem Kopfhörer mit höherer Impedanz besser mit Signalen versorgen soll. Schön ist auch, dass es nun individuelle Regler für Kopfhörer- und Monitor-Ausgang gibt.

Neu gestaltet hat Focusrite auch die LED-Ringe, für die die Scarlett Interfaces bekannt sind.

Welche Anschlüsse bieten die Scarlett 4th Generation Interfaces?

Focusrite Scarlett Solo bietet einen Mikrofoneingang und einen Eingang für Hi-Z/Line-Signale. Klinken-Paar als Main-Ausgang sowie ein Kopfhörerausgang.

Focusrite Scarlett 2i2 bietet zwei XLR-Eingänge für Mikrofone sowie zwei Eingänge für Hi-Z und Line-Signale. Klinken-Paar als Main-Ausgang sowie ein Kopfhörerausgang.

Focusrite Scarlett 4i4 bietet zwei Combo-Eingänge für Mikrofon- und Hi-Z-Signale. Zusätzlich gibt es zwei Line-Eingänge. Zwei Klinken-Paare als Main-Ausgang (1-4) sowie ein Kopfhörerausgang plus MIDI-Ports.

Alle neuen Interfaces sowie diverse Studio-Packs sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Preise der einzelnen Produkte gibt Focusrite wie folgt an:

Scarlett Solo: 154,99 Euro

Scarlett Solo Studio: 279,99 Euro

Scarlett 2i2: 219,99 Euro

Scarlett 2i2 Studio: 339,99 Euro

Scarlett 4i4: 309,99 Euro

Das erste Testgerät ist bereits auf dem Weg zu uns!