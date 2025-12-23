App zur Steuerung der UAD Apollos

Die Fonoflow Console Remote Control App bietet euch ab sofort die Möglichkeit, eure Apollo-Audiointerfaces von Universal Audio bequem über ein Tablet oder ein Smartphone zu steuern. Universal Audio bietet hierfür lediglich die macOS/Windows-Software Console an, mit der neuen App seid ihr da deutlich flexibler unterwegs.

Fonoflow Console Remote Control App

Mittlerweile lässt sich eine Vielzahl von Geräten bequem über eine App steuern. Selbst den Klang von Studiomonitoren kann man so entspannt einstellen, ohne sich ständig hinter die Speaker begeben zu müssen.

ANZEIGE

Auch die Apollo-Interface von Universal Audio bieten grundsätzlich die Möglichkeit etliche Parameter und Einstellungen über eine App vorzunehmen, allerdings bietet Universal Audio hierfür lediglich seine eigene Console-App an – und die läuft nur auf Desktop-Computern oder Laptops. Eine Smartphone/Tablet-Version gibt es davon bisher nicht.

Die Fonoflow Console Remote Control App schafft hier Abhilfe und ermöglicht es, u.a. die Funktionen Gain, Pad, LowCut oder Phantomspeisung fernzusteuern. Man muss sich hierfür lediglich im selben WLAN-Netz befinden wie der mit dem Interface verbundene Computer, d.h. alles drahtlos und mit ausreichend Bewegungsspielraum. Den Gain des Interfaces vom Aufnahmeraum aus einstellen, schnell ein LowCut schalten oder die Phantomspeisung aktivieren, all das funktioniert bei den Apollo-Interfaces zusammen mit der Remote Control App ab sofort ohne den Gang zum Rechner.

Dazu bietet die Fonoflow Console Remote Control App auch einen Zugriff auf die umfangreiche Plug-in-Bibliothek von Universal Audio. Über die App lassen sich die UAD-Plug-ins öffnen und editieren. Darüber hinaus lassen sich im Handumdrehen Routings erstellen, Monitor-Mixes konfigurieren und externes Equipment einbinden.

ANZEIGE

Es gibt sogar die Möglichkeit die Bedienoberfläche der App individuell zu gestalten, d.h. ihr könnt auf eurem eigenen Dashboard auch nur ein paar wenige Funktionen anzeigen lassen, was die Übersichtlichkeit enorm steigert.

Erhältlich ist die Fonoflow Console Remote Control App für iOS- und Android-Endgeräte und lässt sich im entsprechenden App-/Playstore herunterladen. Console- und Dashboard-App kosten einzeln jeweils 79,- Euro, zusammen gibt es beide zum Preis von 158,- Euro.

Bis zum 05.01.2026 läuft der Winter Sale, bei dem ihr die Einzel-Apps für 59,- Euro bekommt, die 2er-Kombi zum Preis von 99,- Euro.