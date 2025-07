Fors Pivot, FM-Synthesizer Plug-in

kostenlose Lite-Version anstatt Demo

Fors Pivot ist ein FM-Synthesizer, der es er seinen Anwendern durch Reduktion auf das Wesentliche besonders leicht machen will. Wer das Konzept des Plug-ins in Ruhe ausprobieren will, kann anstelle einer begrenzt lauffähigen Demo-Version die kostenlose Lite-Version von Pivot installieren.

ANZEIGE

Fors Pivot – FM-Synthesizer mit 3 Operatoren

Pivot setzt gezielt auf Andersartigkeit. Es beginnt schon mit der ungeraden Anzahl an Operatoren, von denen es drei gibt. Für diese ist ein feststehendes Routing vorhanden, sodass die Wahl zwischen verschiedenen FM-Algorithmen entfällt. Trotzdem kann das Plug-in abwechslungsreiche Sounds erzeugen, wozu auch das 4-Pole Multimode-Filter beträgt, bei dem zwischen Tief-, Band- und Hochpass gemorpht werden kann.

Die FM-Parameter können mit zwei zusätzliche Aux-Hüllkurven und zwei LFOs moduliert werden, wobei sich über eine Matrix bis zu sechs Modulationsziele ansteuern lassen.

Pivot kann mit bis zu 16 Stimmen gespielt werden. Alternativ ist auch ein 2-stimmiger Unison-Modus verfügbar. Zur Aufwertung des Klanges sind ein Stereo-Widener und ein Stereo-Distortion in das Plug-in integriert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Fors Pivot Lite – Free-Version

Die kleine Version des Synthesizers hat nur zwei Operatoren und verzichtet auf eine Aux-Hüllkurve sowie die Modulationsmatrix. Wenn man später auf die Vollversion umsteigt, lassen sich die mit der Lite-Version erstellt Sounds dort weiternutzen.

Fors Pivot ist in den Formaten VST3, CLAP und AUv3 (MacOS, Windows, Linux) verfügbar. Zur Einführung kostet das Synthesizer Plug-in 29,- Euro, später 39,- Euro.