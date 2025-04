High, Higher, Highest Gain - Fortin Meshuggah Distortion

Mit dem Fortin Meshuggah Preamp Distortion Pedal bringen die Entwickler um Mike Fortin jetzt ein echtes Highlight für die Freunde des knallharten Sounds auf die Bretter, die uns Gitarristen die Welt bedeuten.

Fortin Meshuggah Preamp Distortion Pedal

Wenn Meshuggah eines wissen, dann, wie man das Publikum mit Druck und Präzision in den Bann zieht. Und Druck dürfte das neue Fortin Meshuggah Pedal reichlich zur Verfügung stellen, wie das unten verlinkte Video von Ola Englund schon recht schwermetallig anteasert. Sicherlich ist das auf Hochglanz poliert, aber der Charakter ist erkennbar. Und der ist brutal.

Das Fortin Meshuggah Pedal ist zweikanalig aufgebaut, jeder Kanal beherbergt einen individuellen Gain-Regler. Den aktiven 3-Band-EQ teilen sich beide Kanäle, die per softem, Relais-basiertem Switch umgeschaltet werden können. Der True Bypass Switch schaltet das Aggregat ebenso soft in den Angriffsmodus. Dabei sorgt die vom „Zuul“ bekannte Noise Gate-Funktion für Ruhe in hoffentlich seltenen Spielpausen.

Der „MVC“-Ausgangsregler, der in Verbindung mit dem HI/LO-Schalter arbeitet, bietet zusätzliche Sättigungs- und Verstärkungsoptionen in beiden Kanälen. Die HI-Auswahl gibt etwas mehr Kompression, Sättigung und Gain für moderne Sounds. Die LO bietet ein eher offeneres, rohes

Vintage-Feeling. HI/LO entspricht dabei der Push-Pull-MVC-Funktion des Meshuggah Blackout Verstärkers.

Solch ein Pedal ist kein bloßer Verzerrer, sondern ein kampflustiger Miniverstärker, der den typischen Meshuggah-Charakter ins persönliche Setup bringen soll. Der Gain ballert offensichtlich ordentlich los, sorgt für diese typische, fette Verzerrung, die man bei Meshuggah kennt. Von tightem, fokussiertem Djent bis Doom ist da wohl alles drin. Unbedingt anhören, das Teil könnte ein Gamechanger sein. Der Verkaufspreis ist mit 449 € avisiert, der Straßenpreis wird dann wohl etwas darunter liegen.

