Fortin NATAS BlackOut, Distortion Pedal

Brutale Power in schwarzer Limited Editon

Mit dem Fortin NATAS BlackOut wurde auf der diesjährigen NAMM eine Limited Edition des beliebten Zerrpedals vorgestellt. Wie bei anderen Pedalen der Marke Fortin hat nun auch das NATAS eine schwarze Sonderedition bekommen. Der Limited Run ist auf 25 Stück für Europa begrenzt.

Das Fortin NATAS BlackOut

Mit dem Fortin NATAS BlackOut bekommt man das NATAS jetzt auch in edlem Schwarz. Allerdings nur, wenn man sehr viel Glück hat – denn die Limited Edition ist auf 25 Stück europaweit limitiert. Wir werden sehen, wieviele es davon auf Pedalboards in Deutschland schaffen.

Für das Fortin NATAS BlackOut gibt Fortin eine UVP von 379,- Euro an. Momentan ist das Pedal noch nicht bei Thomann gelistet, jedoch das reguläre Fortin NATAS für 339,- Euro.

Das Natas hatten wir euch schon vorgestellt. Hier der ursprüngliche Artikel:

Brachiale Distortion – Das Fortin Natas Distortion Pedal

Der Natas Amp von Fortin ist wohl einer der bekanntesten Metal-Amps. Nicht ohne Grund wurde genau dieser Amp von Neural DSP in der Fortin NTS Suite geklont und als Plug-in herausgebracht. Das haben bislang nur wenige geschafft, Fortin ist damit in einer Liga mit Mesa/Boogie, Soldano, Tone King und Morgan Amps. Der Natas zeichnet sich aus durch brutalste Distortion bei gleichzeitiger, klarer Definition in Bass und Mitten und ist damit prädestiniert für die Fraktion der 7- und 8-Saiter Gitarristen. Das Fortin Natas Pedal bringt diesen Sound nun direkt aufs Stressbrett.

Fortin Natas Distortion Pedal – Will it Chug?

„Will it Chug?“ Fragt Ola Englund regelmäßig in seinen Videos. Und das ist wohl die einzige Frage, die man bei so einem Pedal stellen muss. Das Video am Ende dieser News beantwortet die Frage hoffentlich ausreichend, denn in diesem Video hört man nichts außer Ola Englund, das Fortin Natas Distortion Pedal und eine Endstufe, die eine 4 × 12″ Box von Fortin antreibt.

Doch zunächst mal die Specs. Das Pedal ist 120 × 67 × 40 mm groß und rot. Letzteres hat es gemein mit dem Vorbild, ersteres eher nicht und umso gespannter dürfen wir sein, ob der Sound des riesigen Boliden auch aus der kleinen Schachtel kommt.

Die Regelmöglichkeiten bestehen aus sieben Reglern, einem Switch und zwei Tastern. Neben den fünf üblichen Verdächtigen Volume, Gain, Bass, Middle und Treble finden wir zwei kleine Potis mit den Bezeichnungen „Grind“ und „Girth“. Das sind zwei elementare Parameter des originalen Amps, die genau da in den Frequenzgang eingreifen, wo die Heavy-Wurst wächst.

Der Mid Shape-Schalter legt noch eine zusätzliche E-Kurve auf den Sound und erlaubt, den Sound etwas konturierter zu gestalten, oder eben das volle Mittenbrett abzufeuern. Neben dem Fußschalter für den Bypass finden noch einen mit der Bezeichnung „Kill“. Das ist nicht etwa, wie man zunächst denken könnte, ein mit dem Fuß steuerbarer Kill Switch, sondern er schaltet eine zusätzliche Gainstage hinzu und macht damit dann richtig ein Fass auf.

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil mit 9 V und mindestens 150 mA, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. Das Fortin Natas Distortion Pedal kann als Preamp oder als Distortion Pedal eingesetzt werden.