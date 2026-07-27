Jetzt auch bei Thomann erhältlich!

Nachdem Fractal-Produkte lange Zeit nur über den deutschen Vertrieb erhältlich waren, gibt es gute Neuigkeiten: Der Fractal Audio AM4 Amp Modeller ist jetzt auch bei Thomann erhältlich. Das Gerät ist der neueste und gleichzeitig kompakteste Vertreter der Fractal Audio Produktlinie.

Affiliate Links Fractal Audio AM4 Amp Modeller Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 899,00€

Jetzt bei Thomann erhältlich: Der Fractal Audio AM4 Amp Modeller

Fractal Audio ist am ehesten durch ihr Flaggschiffmodell, das AXE-FX III bekannt. Nachdem der US-amerikanische Hersteller mit dem FM9 und dem FM3 nach und nach auch Floorboards mit ähnlich großem Funktionsumfang wie das AXE-FX ins Portfolio aufgenommen hat, gibt es mit dem VP4 und dem AM4 mittlerweile noch kompaktere Einheiten, die sich mit dem VP4 auf die Effektsektion, und neuestens mit dem AM4 auf das Amp- und Cabinet-Modeling als auch auf Effekte konzentrieren.

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Der AM4 Amp Modeller schlägt somit die Brücke zwischen dem VP4 und dem FM3. Im Gegensatz zum VP4 ist er ein Modeler, der die gesamte Signalkette von Pre-Effekten über Amp, Box bis zu Post-Effekten liefert, setzt sich aber durch die Beschränkung auf vier Blocks pro Preset, den kleineren Formfaktor und den günstigeren Preis nochmal deutlich vom FM3 ab.

Trotzdem bekommt man hier ziemlich viele der Funktionen der größeren Geräte. So sind das Cygnus X-3 Amp-Modeling, die DynaCab-Speakersimulation und eine zwar abgespeckte, aber dennoch sehr umfangreiche Auswahl an Effekten mit an Bord. Außerdem unterstützt das AM4 Impulsantworten in UltraRes-Auflösung für die User-Cabs.

Mit der Gehäuseform des VP4 mit seinen vier Footswitches und diversen Encodern und Buttons liefert es eine übersichtliche und gut zu bedienende Benutzeroberfläche. Der AM4-Editor hilft zusätzlich beim Programmieren neuer Sounds.

Trotz seiner geringen Größe von 254 mm x 160 mm (BxH) und einem Gewicht von nur 1,56 kg bietet es mit Input, einem Insert für externe Effekte, Stereo-Output, zwei EXP-Anschlüssen sowie SPDIF, Midi, USB und Kopfhörerausgang genügend Anschlussmöglichkeiten für den professionellen Einsatz.

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Wer also die Soundqualität und die flexiblen Eingriffsmöglichkeiten des Fractal Modelings sucht, aber nicht den Funktionsumfang eines FM3 oder der größeren Geräte braucht, der ist beim AM4 sicher gut aufgehoben!

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Preis und Verfügbarkeit

Schön, dass Thomann mit dem AM4 Amp Modeller endlich auch eines der Fractal-Geräte im Programm hat. Für 899,- Euro kann man das Ding sein Eigen nennen.