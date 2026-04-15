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Fred’s Lab Angler, monophoner Synthesizer

Mit neu entwickelter VCO-Schaltung

15. April 2026

Fred's Lab Angler Synthesizer am

Mit Fred’s Lab Angler kündigt Frédéric Meslin einen monophonen Synthesizer an, der sich äußerlich wie innerlich von seinen bisherigen Entwicklungen unterscheidet.

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Fred’s Lab Angler – analog & monophon

Bislang hatten die Synthesizer aus Fred’s Lab digitale oder hybride Konzepte. Angler hingegen wird als „fast vollständig analog“ beschrieben, was sich auf den Signalpfad bezieht. Der integrierte Effekt und der Sequencer sind digital aufgebaut.

Das Desktop-Gerät verfügt über zwei neu entwickelte Analog Linear Relaxation VCOs mit FM und PWM sowie „Custom CD4026 Waveforms“. Beim Filter setzt Fred auf seinen bewährten FL A847 2-Pole-Lowpass, wie es auch schon bei den Synthesizern ZeKit und Töörö zum Einsatz kam.

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Weiterhin verfügt Angler über einen integrierten Delay/Chorus/Flanger-Effekt, der in Stereo arbeitet, sowie einen Sequencer mit 96 Steps. Zur Modulation von VCF und VCA sind zwei Hüllkurven (AD oder ASR) vorhanden.

Fred's Lab Angler Synthesizer board

Das Analog-Board von Angler

Der Synthesizer kann über MIDI (DIN, USB) angesteuert werden und über Clock-I/O synchronisiert. Neben Noten lassen sich auch einige Parameter der Klangerzeugung über CCs modulieren. Es gibt einen Audioeingang, lassen sich externe Signale einspeisen und mit dem Effekt bearbeitet werden.

Fred’s Lab Angler wird in zwei Versionen angeboten werden: als Kit zur Selbstmontage, inkl. einiger Lötarbeiten, oder fertig zusammengebaut. Angaben zu den preisen und der Verfügbarkeit gibt es noch nicht.

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der jim RED

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