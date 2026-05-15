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Freedom Enterprise Porta Party, Mixer

Kompakter 4-Kanal-Stereo-Mixer

15. Mai 2026
freedom enterprise porta party

Freedom Enterprise Porta Party, Mixer

Kleine kompakte Mixer sind aktuell gerade sehr angesagt. So wurden auf der Superbooth 26 bspw. die beiden Mixer Korg NTS-4 und Erica Synths Bullfrog Mix gezeigt. Ein weiterer neuer Kandidat in diesem Bereich ist der Freedom Enterprise Porta Party.

Freedom Enterprise Porta Party

Beim Freedom Enterprise Porta Party handelt es sich um einen kleinen 4-Kanal-Mixer, dessen Kanäle alle in Stereo ausgelegt sind und sich entsprechend zum Mischen von Synthesizern, Drummachines o. ä. eignen.

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Freedom Enterprise Porta Party, Mixer

Alle Anschlüsse des Porta Party Mixers sind als 3,5 mm Klinkenbuchsen ausgelegt und pro Kanal gibt es lediglich einen Gain- und einen Panorama-Regler.

Zwar gibt es auf der Website des Herstellers außer „portable“ keine genauen Informationen zur Größe des Mixers, aber allzu groß und schwer ist er definitiv nicht. So oder so verfügt der Mixer über kein wirkliches Gehäuse, sondern besteht lediglich aus zwei miteinander verschraubten Platinen. Für den Transport sollte man sich also auf alle Fälle eine kleine Tasche zulegen.

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Freedom Enterprise Porta Party, Mixer

Ausgangsseitig bietet der Freedom Enterprise Porta Party einen Main-Ausgang sowie einen separat regelbaren Kopfhörerausgang. Strom bezieht er über einen USB-C-Port.

freedom enterprise porta party

Erhältlich ist der Porta Party über die Website des Herstellers. Der Preis beläuft sich auf 84,99 Euro (inkl. Versand).

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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  1. Profilbild
    Tai AHU

    Die Aufschrift USB-C PD (12V) ONLY irritiert.
    1. haben USB Netzteile keine 12, sondern 5V,
    2. PD steht oft für Power Delivery. Wird dann ein 12V Ausgang angeboten. Wenn ja, wozu?

    • Profilbild
      chardt AHU

      @Tai
      USB liefert standardmäßig 5 Volt, aber bei USB PD handeln beide Seiten aus, welche Spannung geliefert wird, dabei sind auch mehr als 12 Volt möglich (z.B. für Notebooks).

      Was mich mehr irritiert: Für ein portables Party-Gerät ist der Gruß an „baby girl“ wichtig, ein Gehäuse nicht so sehr.
      „Hallo Bierglas, das ist mein Mischpult!“
      „Hallo Mischpult, das ist mein Bierglas!“
      Was kann da schon schiefgehen?

      Gruß, Carsten

    2. Mehr anzeigen
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