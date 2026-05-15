Kompakter 4-Kanal-Stereo-Mixer

Kleine kompakte Mixer sind aktuell gerade sehr angesagt. So wurden auf der Superbooth 26 bspw. die beiden Mixer Korg NTS-4 und Erica Synths Bullfrog Mix gezeigt. Ein weiterer neuer Kandidat in diesem Bereich ist der Freedom Enterprise Porta Party.

Freedom Enterprise Porta Party

Beim Freedom Enterprise Porta Party handelt es sich um einen kleinen 4-Kanal-Mixer, dessen Kanäle alle in Stereo ausgelegt sind und sich entsprechend zum Mischen von Synthesizern, Drummachines o. ä. eignen.

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Alle Anschlüsse des Porta Party Mixers sind als 3,5 mm Klinkenbuchsen ausgelegt und pro Kanal gibt es lediglich einen Gain- und einen Panorama-Regler.

Zwar gibt es auf der Website des Herstellers außer „portable“ keine genauen Informationen zur Größe des Mixers, aber allzu groß und schwer ist er definitiv nicht. So oder so verfügt der Mixer über kein wirkliches Gehäuse, sondern besteht lediglich aus zwei miteinander verschraubten Platinen. Für den Transport sollte man sich also auf alle Fälle eine kleine Tasche zulegen.

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Ausgangsseitig bietet der Freedom Enterprise Porta Party einen Main-Ausgang sowie einen separat regelbaren Kopfhörerausgang. Strom bezieht er über einen USB-C-Port.

Erhältlich ist der Porta Party über die Website des Herstellers. Der Preis beläuft sich auf 84,99 Euro (inkl. Versand).