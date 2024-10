Freqport FreqInOut FO1, Hardware-Expander

@Basicnoise Denk auch an die Limitierungen von Betriebssystemen oder DAWs. Nicht jede DAW bietet ein „External Hardware“ Plugin, das man mit bestehenden IOs am Interface und einer herkömmlichen Patchbay bestückt. Windows hat z.B. keine Aggregate Devices und akzeptiert nur ein Audio-Interface, Lösungen wie ASIO4ALL sind bei mir jedes Mal durchgefallen und kaum praktikabel. Selbst bei Apple umgehst du die unterschiedlichen Latenzen die bei mehreren Interfaces durchaus bestehen. Ich bin gespannt, sind besonders Windows-User bei der Erweiterung ihres bestehenden Setups doch arg gekniffen und bestimmt sehr dankbar für so eine Lösung. Per USB-Protokoll hebelt man die Einschränkungen aus. Es ist jetzt nicht die einzige Lösung aber preislich durchaus attraktiv, im Vergleich mit einem größeren Interface. Nicht zu unterschätzen sind die Eigenschaften zur Dokumentation die das Plugin mitbringt. Das bieten einige DAWs auch aber eben nicht unabhängig vom Projekt das angewählt ist. Ich denke der Nutzen solch einer Lösung kommt beim benutzen. Was abzuwarten ist, wie läuft das Teil tatsächlich, ich bin da auf einen kompetenten Test gespannt, bitte auch außerhalb vom Apple-Universum.