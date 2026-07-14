Freqport FreqInOut FO1_2RK schließt die Lücke zwischen Hardware und Software

Mit dem FreqInOut FO1_2RK veröffentlicht der australische Hersteller Freqport eine Rackmount-Version seines FreqInOut FO1 Hardware-Interfaces (hier unser Testbericht dazu). Auf nur 1 HE ermöglichen dabei gleich zwei FreqInOut FO1 mit dann insgesamt 8 Ein- und Ausgängen die einfache Einbindung analoger Outboard-Prozessoren in digitale Produktionsumgebungen. Dabei bietet das System eine komfortable Steuerung via Plug-in, Mid-Side-Bearbeitung und Recall. Die Verbindung der analogen und digitalen Welt schafft der eigens entwickelte Analog Harmony Hub, der im Zuge der Veröffentlichung des FO1_2RK aktualisiert wurde.

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Freqport FreqInOut FO1_2RK bringt die Hardware in die Software

Will man analoge Hardware in den Produktionsprozess mit einer DAW einbinden, ist das oftmals mit komplexem Routing, manueller Latenzkompensation und umständlicher externer Konfiguration verbunden. Der Freqport FreqInOut FO1_2RK vereinfacht das. Mit 8 Ein- und Ausgängen im 19-Zoll-Rack-Format (1 HE) lässt sich das Freqport FO1_2RK per USB-C anschließen, und das konfliktfrei parallel zu anderer am Rechner angeschlossener Audio-Hardware. Über das FreqInOut-Plugin werden Routing, Latenzkompensation und Hardware-Steuerung direkt in der DAW verwaltet. Die Audioverarbeitung erfolgt mit 32-Bit und samplegenauem Timing, sodass sich die Outboard-Geräte innerhalb der Session wie native Plug-ins verhalten – inklusive präziser Synchronisation, selbst bei der Aufnahme. Dabei stellt das FreqInOut Plug-in die entsprechenden Geräte digital visuell dar und macht komplexe I/O-Konfigurationen überflüssig.

M/S-Modus, Recall und Einstellungen per QR-Code

Das System bietet Hardware-Mixing für parallele Bearbeitung, einen M/S-Modus für Mid-Side-Workflows sowie eine analoge Matrix für flexibles Signal-Routing zwischen den angeschlossenen Geräten. Externe Prozessoren lassen sich frei in der Signalkette platzieren. Die Recall-Fähigkeit des Plug-ins lädt beim Öffnen von Sessions die eingebundenen externen Effekte entsprechend und stellt die Hardware-Einstellungen visuell dar. Letztere können bequem anhand eines Fotos via QR-Code in das Plug-in übertragen werden.

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Analog Harmony Hub: Update erweitert Einsatzmöglichkeiten

Gleichzeitig hat Freqport auch ein Update für den Analog Harmony Hub veröffentlicht. Der Analog Harmony Hub bildet die technologische Grundlage der Freqport-Produkte und verbindet die analoge mit der digitalen Welt. Die neue Version ermöglicht nun das simultane Betreiben von bis zu vier FreqInOut FO1 für bis zu 16 Ein- und Ausgänge oder vier FreqTube FT1 Quad-Röhrenprozessoren, um auch größere Studio-Setups und anspruchsvollere Workflows zu realisieren – oder einer beliebigen Kombination dieser beiden Geräte innerhalb des gleichen Rahmens. Das Update ist für alle Nutzenden kostenlos.

Freqport FreqInOut FO1_2RK ab sofort erhältlich

Das Freqport FreqInOut FO1_2RK ist ab sofort für 1.159,00 Euro erhältlich. Weitere Infos zum Gerät findet ihr auf der Produktseite des Herstellers.