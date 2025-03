Frequency Central Florian, Eurorack Synth Voice

Roland & ARP haben ein Baby

Frequency Central Florian ist ein semi-modularer Synthesizer im Eurorack-Format – eine sogenannte Synth-Voice, da das Modul alle Komponenten einen Synthesizer-Stimmer in sich vereint. Der Name des Moduls ist laut Entwickler ein Tribut an Florian Schneider von Kraftwerk, der in derselben Woche verstarb, als die erste Idee zu dem Modul entworfen wurde.

Frequency Central Florian – Synth Voice

Roland SH-2 und ARP Odyssey haben ein modulares Baby und ein englischer Entwickler spielte die Hebamme. So wird Florian vom Hersteller augenzwinkernd beschrieben. Tatsächlich lehnen sich die einzelnen Komponenten der Synth-Voice an verschiedene Schaltungen von SH-2, System 100m / System 700 und Odyssey an. Dabei ist das Modul der erste Synthesizer des Herstellers, der mit zwei Oszillatoren ausgestattet ist. Die Synth-Voice Product des Herstellers besaß nur einen VCO und war auch sonst wesentlich einfacher konzipiert.

Die beiden diskreten Oszillatoren basieren auf dem System 100m. Sie erzeugen Pulse (mit PWM), Triangle und Saw und verfügen über eine Sync-Funktion. Zusätzlich ist ein Suboszillator vorhanden, der eine oder zwei Oktaven unter VCO 2 liegen können.

Die drei Signale werden zusammen mit einer digitalen Ringmodulation von VCO 1 und VCO 2 in einem Mixer zusammengeführt und gelangen in das Filter. Die Schaltung des Filters hat wiederum

das entsprechende Modul des Roland System 700 zum Vorbild. Es kann zwischen Tief-, Band- und Hochpass umgeschaltet werden und verfügt über vier CV-Eingänge.

Zur Modulation sind eine ADSR-Hüllkurve, die auf dem Chip AS3310 basiert, und ein von ARP inspirierter AR-Generator sowie zwei LFOs vorhanden. Auch der VCA, der mit der Hüllkurve, einem Gate-Signal oder permanent geöffnet werden kann, orientiert sich an ARP.

Der Signalweg des Moduls ist intern vorverkabelt, kann aber über viele normalisierte Patch-Buchsen aufgebrochen werden und ermöglicht auch die Einbindung externen Audio- und Steuersignale.

Angaben zur Verfügbarkeit und dem Preis von Frequency Central Florian gibt es noch nicht.