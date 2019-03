Frequency Central klont mit Whiteface das Odyssey-Filter

ARP 4023 VCF als Modul

Frequency Central stellt mit dem Modul Whiteface, das ironischerweise ein schwarzes Panel hat, einen Klon des nach wie vor sehr beliebten ARP 4023 Filters vor, welches in der MK I-Version des ARP Odyssey (Spitzname Whiteface) zu finden war.

Bei der Entwicklung von Whiteface hielt man sich bei Frequency Central an die originale Schaltung. Doch musste man beim Probeaufbau feststellen, dass dies nicht ohne Tücken war. Der Entwickler fand dafür die lyrischen Worte: „Built stock from the schematic, the resonance would clip like a motherfucker above 3 o’clock, in a way which is neither musical or desirable.“ Nach Vergleichen mit einigen anderen Version stellte sich heraus, dass mit der Änderung eines einzelnen Widerstandswertes sich das Problem beheben ließ und die Resonanz sich nun musikalisch über den gesamten Bereich einsetzen lässt.

Während der gesamte Audiosignalweg sich strikt an ARP orientiert, ist die Ansteuerung über die CV-Eingänge eher im Stile von Roland-Schaltungen aufgebaut, was laut Hersteller einfacher zu realisieren ist, jedoch keine Auswirkungen auf den „Vibe“ des Filters hat.

Der Audioausgang von Whiteface ist mit einem invertierten Buffer gepuffert, was ein wenig mehr Gain bringen soll und als netten Nebeneffekt bei Rückführung des Audioausganges zum Filtereingang auch einen Highpass bei der richtigen Einstellung erzeugt.

Es ist doch schön, wenn ein Hersteller einen so klaren Einblick in eine Produktentwicklung gibt. Frequency Central Whiteface ist als fertiges Modul oder als DIY-Set, bestehend aus Platine und Panel, erhältlich.