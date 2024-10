Jake E. Lees Sound fürs Pedalboard

Der Friedman IR-J Jake E. Lee Signature Preamp ist ein Pedalboard Preamp mit 12AX7 Röhren, zwei Kanälen und eingebautem Tubescreamer.

Jake E. Lee war in den 80er-Jahren lange Zeit der Gitarrist an der Seite von Ozzy Osborne. Ein brillanter Techniker und melodiöser Gitarrist mit einem ausgezeichneten Sound. Diesen Sound erzeugt er seit geraumer Zeit mit Friedman Amps, die ihm jetzt einen Pedalboard Preamp auf den Leib geschneidert haben.

Heute kam die Nachricht, dass Jake E. Lee beim Spaziergang mit seinem Hund von mehreren Schüssen getroffen worden sei. Nach Angaben seiner Sprecherin geht es ihm den Umständen entsprechend gut, er liege auf der Intensivstation, werde aber wohl vollständig genesen können. An dieser Stelle wünschen wir alles Gute für die nächste Zeit und möge das amerikanische Waffenrecht überdacht werden!

Friedman IR-J Jake E. Lee Signature Preamp

Die Friedman Pedalboard Preamps erfreuen sich steigender Beliebtheit, weil sie einen echten Röhrensound liefern und wegen ihrer kompakten Größe natürlich extrem transportfreundlich und platzsparend sind. Der IR-D und der IR-X sind bereits im Rennen und liefern die Friedman-Sounds to go. Jetzt kommt der Friedman IR-J dazu, der den Sound der Jake E, Lee Signature Amps liefert.

Die Basis für Jake E. Lees Sound sind die JEL-100 und JEL-20 Jake E Lee Signature Amps, die wiederum auf modifizierten JCM800/Plexis basieren. Zwei Kanäle bietet der Friedman IR-J und on top gibt’s noch einen Schaltkreis, der vom legendären Tubescreamer stammt und so das Signal nochmal auf höchst angenehme Weise boostet.

Beide Kanäle verfügen über Regler für Gain, Bass, Middle, Treble, Volume und Boost Volume. Die integrierte Cab Section kann jeweils ausgeschaltet werden, entweder per Minischalter oder per 2nd-Funktion des linken Fußtasters.

Ein Bright Switch sorgt je Kanal für ein bisschen Biss in den Höhen, der zweite Kanal verfügt darüber hinaus über einen zusätzlichen Gain Boost. Die Auswahl der Kanäle erfolgt über zwei Fußtaster, der Boost kann mittels eines dritten Tasters hinzugeschaltet werden.

Was die Anschlüsse angeht ist der Friedman IR-J recht luxuriös ausgestattet, neben Input und Balanced Output finden wir einen Effektweg, der über Taster No. 2 aktiviert werden kann. Eine MIDI-Buchse ermöglicht die Fernsteuerung in komplexeren Setups, die USB-Buchse dient der Steuerung per Editor Software.

Nicht weniger als 18 IRs aus eigener Produktion bringt der Friedman IR-J mit, per Software können allerdings, dank des integrierten IR-Loaders, auch Fremd-IRs eingesetzt werden. Eine Headphone-Buchse komplettiert die Anschlüsse.

An der rechten Gehäuseseite befinden sich noch je Kanal zwei Trimpotis, die die Regelung der je Kanal verfügbaren TS-Schaltkreise ermöglicht. Mit 649 € Straßenpreis ist der Friedman IR-J sicherlich kein Schnäppchen, aber es handelt sich, daran sei erinnert, um einen vollwertigem zweikanaligen Röhrenpreamp. Unter dem Aspekt scheint der Preis absolut gerechtfertigt.

Lieferbar ist der Friedman IR-J ab sofort, die Demovideos lassen einen ziemlich beeindruckenden Sound hören. Ich hoffe, wir können euch einen dieser Preamps zum Test besorgen, ich bin jedenfalls sehr gespannt.

