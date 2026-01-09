ANZEIGE
Frostmod Audio RIFFOSC für microKORG 2

kostenloser Supersaw-Oszillator

9. Januar 2026

Frostmod Audio RIFFOSC Supersaw microKORG 2 am

Seit dem OS 2.0 kann der Korg microKORG2 mit Plug-ins von Drittanbietern erweitert werden. Mit Frostmod Audio RIFFOSC kann der VA-Synthesizer mit einem dualen Supersaw-Oszillator ausgestattet werden.

Frostmod Audio RIFFOSC für microKORG2

RIFFOSC besteht aus zwei separaten Supersaw-Oszillatoren, die individuell gestimmt werden können. Jeder Supersaw beinhaltet wiederum sieben einzelnen SAW-Oszillatoren. Die Erweiterung verfügt über drei Modulationsziele, die von den Mod-Quellen des Synthesizers angesteuert werden können: Pitch für OSC1 und OSC2 sowie OSC Mix.

Der Entwickler gibt an, dass RIFFOSC recht die CPU des Synthesizers ziemlich stark in Anspruch nimmt. Die 8-stimmige Polyphonie soll trotzdem erhalten bleiben. Für den Betrieb des Plug-ins ist das micorKORG-OS 2.02 Voraussetzung.

Frostmod Audio RIFFOSC ist grundsätzlich kostenlos. Man kann aber auch freiwillig einen beliebigen Betrag als Anerkennung für den Programmieraufwand entrichten.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum microKORG2 (OS 1.0) nachlesen.

Links

  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Klingt gar nicht mal schlecht! Schön trancig für jeweilige Tracks und das umsonst. „Trance are back“ (war natürlich nie weg wie wir wissen)!

