Fulgur Audio Tumultus, Synthesizer

Ein interessantes kleines Gerätchen, welches sich völlig anders spielen lässt als so viele andere. Der Preis ist etwas ambitioniert – aber er scheint angesichts des gezeigten Alleinstellungsmerkmals vielleicht ja doch gerecht.

Was mich aber schon aufregt, ist die französische Beschriftung des Gerätes!

Man kann sicher die weitverbreitete (sowohl in vielen Fachbereichen wie eben auch weltweite) Nutzung von Anglizismen kritisieren – doch in sooooo vielen Bereichen ist es letztlich auch zu verstehen, dass man sich in der heutigen Welt mit globalem Handel und notwendigen (zumindest Grund-)Kenntnissen der englischen Sprache auf einen Standard einigt, der sich in der Weltsprache Englisch bewegt … dies auch bei Synthesizern bzw. bei der Beschriftung technischer Geräte allgemein.

Durch die vielfach peinlichen und manchmal schon ans Bedenkliche grenzenden Bemühungen Frankreichs, die einstige Größe in der Welt (auch hinsichtlich der Kolonialzeit) gegenüber der englischsprachigen Welt zumindest sprachlich aufrechtzuerhalten und weitverbreitete Standards in der Benennung und Beschriftung auf Teufel komm raus zu vermeiden, ver-französischt man (z.B. ‚digital -> ’numerique‘) hier nun klar Produkte, für die man sich einen weltweiten Absatzmarkt wünscht.

Kommen demnächst auch noch spanisch-, portugiesisch-, chinesisch-’sprachige‘ Geräte auf den Weltmarkt … und irgendwann auch noch eine Beschriftung auf Suahili und Quetschua und weiß-der-Geier-was ?

Spannend …