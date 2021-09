Full Bucket FB-7999, Plug-in nach Korg DW-8000

Emulation eines Hybrid-Klassikers

Full Bucket FB-7999 ist ein Plug-in, das den hybriden Synthesizern Korg DW-8000 und DW-6000 nachempfunden ist. Wie immer bei Full Bucket, ist auch dieses Plug-in Donationware. Man bezahlt also nur dann und soviel, wie man die Entwickler unterstützen will.

ANZEIGE

Full Bucket hat bereits eine ganze Reihe von Korg-Synthesizern als Plug-in-Adaptionen veröffentlicht, wie zum Beispiel FB-3300, FB-3200 und FB-3100, die der PS-Serie entsprechen sowie MonoFury (MonoPoly), Fury-800 (Poly-800), Stigma (Sigma), Tricent MKII (Trident) usw.

FB-7999 emuliert also nun die beiden DW-Synthesizer. Das Plug-in hat zwei digitale Oszillatoren mit „16 + 16 waveforms“, wobei zwischen zwei Sets (8000 und 6000) gewählt werden kann. Das Filter orientiert sich dann wiederum am analogen VCF des Vorbildes. Außerdem hat das Plug-in einen Poly-Modus (erweitert auf 64 Stimmen) und einen Unison-Modus und ein integriertes Pseudo Stereo Delay.

Die Bedienung orientiert sich am Original, was mit einer Anwahl der Sektionen und numerische Werteanzeige einhergeht. Alternativ lassen sich über MIDI Learn sich alle Parameter MIDI CCs zuweisen, so dass das Plug-in auch mit Controllern gesteurt werden kann. Außerdem ist SysEx für den Import und Export von Daten implementiert. Ferner wird Microtuning ( MTS-ESP by ODDSound) unterstützt. Das Interface lässt sich in der Größe anpassen und die CPU-Belastung soll laut Hersteller gering sein.

ANZEIGE

Full Bucket FB-7999 ist für Windows (VST) und MacOS (VST, AU) verfügbar und läuft auf 32 Bit und 64 Bit Systemen.

Zu den originalen Synthesizern Korg DW-8000 und Korg DW-6000 gibt es auf AMAZONA.de natürlich auch die entsprechenden Vintage-Storys, die ihr unter den beiden Links findet.