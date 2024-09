Full Bucket Music DrumTraqs, Plug-in nach Sequential DrumTraks

Synth-Pop Beats

Full Bucket Music DrumTraqs ist ein Plug-in, das die Drum-Maschine Sequential DrumTraks nachbildet. Zwar ist die Sample-basierte Maschine von 1983 nicht die hellste Kerze auf der Vintage-Torte, doch durch ihren Gebrauch bei vielen Synth-Pop-Tracks in den 80ern, hat sie durchaus eine gewisse Fangemeinde.

Full Bucket Music DrumTraqs

DrumTraqs emuliert den digitalen Kern der originalen Drumtraks, die mit einer Z80 CPU arbeitete. Die Oberfläche des Plug-ins lehnt sich dicht an das Vorbild an, die Struktur weist jedoch ein paar kleine Erweiterungen auf. DrumTraqs hat wie das Original sechs Kanäle mit insgesamt 13 Sounds. Diese verteilen sich auf Kick, Snare/Rim, 2x Tom, Cymbal/Ride, Open/Closed Hihat und 4x Percussion. Jeder Kanal kann in Lautstärke und Panorama direkt geregelt werden. Außerdem lassen sich Volume und Tuning pro Instrument änder. Speziell das tiefer stimmen der einzelnen Sounds war ein starkes und gern genutztes Feature beim Original.

Das Plug-in bietet zusätzliche Sounds pro Kanal, außer dem Cymbal/Ride. Die alternativen Drums stammen aus der damaligen 8-Bit Ära und sind unter anderem von Linn und Oberheim.

Die Sounds können via MIDI getriggert werden oder lassen sich mit dem internen Sequencer des Plug-ins spielen. Das Erstellen von Pattern und Songs entspricht dem „Old School“-Konzept des Vorbilds und ist für DAW-Kids hoffnungslos veraltet. Aber auf diese Weise entstanden unzählige Tracks in den 80er Jahren.

Das GUI des Plug-ins lässt sich in der Größe anpassen. Alle Parameter und Tasten lassen sich über MIDI-Learn beliebigen MIDI-CCs zuweisen. Außerdem wird der Im- und Export von Sysex- und MIDI-Dateien unterstützt.

Full Bucket Music DrumTraqs ist in den Formaten VST2, VST3, Clap, AU und AAX (macOS und Windows) verfügbar. Wie immer bei Full Bucket Music bleibt es dem User überlassen, ob und wie viel er für das Plug-in als Donation bezahlt.

Unsere Vintage-Story zur Sequential DrumTraks könnt ihr unter diesem Link nachlesen.