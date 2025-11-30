ANZEIGE
Full Bucket Music FB-02, Synthesizer Plug-in

4-OP FM-Synth nach Yamaha FB-01

30. November 2025

Full Bucket Music FB-02 Synthesizer Plugin am

Full Bucket Music FB-02 ist eine Emulation des 4-OP FM-Synthesizers Yamaha FB-01. Das Plug-in hat eine Oberfläche, die zum Schrauben einlädt und sogar als Bonus sogar als Editor für das unscheinbare Original eingesetzt werden kann.

Full Bucket Music FB-02 – Emulation des Yamaha FB-01

Der Yamaha FB-01 ist ein enger Verwandter des bekanntere TX-81Z. Allerdings war das 9,5″-Rackgerät mehr eine Preset-Schleuder, da man den Synthesizer über das Panel nur rudimentär bedienen konnte.

Dennoch handelt es sich um einen waschechten FM-Synthesizer mit vier Operatoren und dem Wandlercharme der 80er. FB-02 besitzt die acht FM-Algorithmen des Vorbildes. Allerdings verfügt jeder Operator ein komplettes Reglerset, sodass die Bedienung hier sehr einfach ausfällt. Daher ist das Plug-in auch der optimale Controller für das Hardware-Gerät.

Alle Parameter können über eine MIDI-Learn-Funktion auf MIDI-CCs zugewiesen werden. Außerdem wird MTS-ESP Microtuning unterstützt.

Das Plug-in ist mit den originalen Factory-Sounds ausgestattet und hat noch zusätzliche Presets mitbekommen. Außerdem lassen sich per Sysex Presets des FB-01 im- und exportieren. Die Sounds werden im Plug-in mit einem Browser verwaltet.
Die Oberfläche des Plug-ins lässt sich in der Größe anpassen.

Full Bucket Music FB-02 ist in den Formaten VST2, VST3, CLAP, AAX und AU (Windows, macOS) verfügbar. Wie alle Plug-ins des Anbieters ist auch FB-02 Donationware, d. h. ihr entscheidet selbst, ob und wie viel ihr dafür bezahlt. Die Entwicklungsarbeit (auch für die vielen anderen Plug-ins von FBM) sollte unserer Meinung nach unbedingt honoriert werden.

