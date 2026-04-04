Fuse Audio Labs Tube Lab, Channel Strip Plug-in

Mit austauschbaren "Röhren"

Fuse Audio Labs Tube Lab hat sich ganz dem Retro-Sound verschrieben. Das Plug-in vereint drei Module zur Nachbearbeitung, die jedoch den Klang von Vintage-Technik reproduzieren.

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Fuse Audio Labs Tube Lab – Retro Channel Strip

Tube Lab besitzt die typischen drei Sektionen eines Channel Strips: Vorverstärker, Equalizer und Kompressor. Die drei Sektionen können in der Reihenfolge frei angeordnet werden. Eine abschließende Pegelstufe rundet die Signalbearbeitung ab.

Der Vorverstärker ist für Mic- und Line-Pegel ausgelegt und emuliert eine Röhrenschaltung. Es besteht die Wahl zwischen fünf unterschiedlichen Röhrenmodellen, die sich bei Hardware-Geräten bewährt haben: 12AT7, 12AU7, 12AX7, 6DJ8 und 12DW7. Mit jedem Typ ergibt sich ein anderes Verhalten des Preamps, sodass durch die Wahl der Röhre der Klangcharakter und die Färbung des Signals beeinflussen lassen.

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Der Equalizer ist ein Baxandall EQ mit drei Bändern, die sich in Frequenzbereich und Pegel einstellen lassen.

Mit dem Optical Leveler wird die Dynamik bearbeitet. Das Modul kann zwischen modernem und Vintage-Verhalten umgestellt werden. Er verfügt über einen optionalen Auto-Gain-Modus und eine Umschaltung zwischen Limiter und Kompressor.

Fuse Audio Labs Tube Lab ist in den Formaten VST2, VST3, AAX und AU (macOS, Windows) verfügbar. Das Plug-in kann 14 Tage lang ohne Einschränkungen getestet werden. Der Preis beträgt zur Einführung 29,- Euro, danach kostet das Plug-in 69,- Euro.