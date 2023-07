Neue Version des SH-101 VCOs

G-Storm Electro bringt mit dem 101-VCO r2 eine neue Version des Eurorack-Oszillators, der nach dem Vorbild des Oszillators der Roland SH-101 entwickelt wurde. Das Modul wird in den drei Farben Rot, Blau und Schwarz angeboten.

G-Storm Electro 101-VCO r2, Eurorack-Oszillator

Das Modul arbeitet mit dem Chip AS3340, einer modernen Variante des CEM3340, der die Basis so einiger Oszillatoren ist. G-Storm hat die Möglichkeiten des Chips ausgereizt und konnte so dem Oszillator kleine Extras spendieren, wie zum Beispiel Hardsync, logarithmische FM und zwei Varianten linearer FM.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Das Modul erzeugt neben Sägezahn und Rechteck (PWM) auch Dreieck und ein Sub-Signal sowie Noise, die einerseits gemischt über einen Summenausgang oder, neu in der r2-Version, über fünf einzelne Ausgänge ausgegeben werden.

Außerdem wurde das Modul etwas schmaler und misst jetzt 12 TE in der Breite. Mit zwei Drehreglern für Coarse und Fine lässt sich der Oszillator leichter stimmen, zusätzlich wurde die Stimmstabilität verbessert.

Außer der Neuanordnung der Bedienelemente ist die weitere Funktionalität des Moduls gleich geblieben.

Der G-Storm Electro 101-VCO r2 Eurorack-Oszillator kann ab sofort bestellt werden und kostet 210,- US-Dollar, zzgl. Versand und Importkosten.

Ab hier die News vom 15. August 2019

Der G-Storm Electro 101-VCO ist ein Oszillator-Modul nach dem Vorbild des Roland SH-101 Bass-Synthesizers. Das VCO-Modul arbeitet mit einer Re-issue Version des 3340-Chips, nutzt jedoch im Gegensatz zum SH-101 alle Möglichkeiten des Schaltkreises aus.

Die meisten Module von G-Storm bilden Schaltungen von bekannten Analogsynthesizern nach. Bislang hatte sich der Hersteller auf Filter spezialisiert, nun stellt er den ersten Oszillator vor.

Der G-Storm Electro 101-VCO orientiert sich funktional und optisch am Roland-Klassiker. Der Oszillator erzeugt Square/Pulse inkl. PWM, Ramp und Triangle sowie einen Suboszillator, der zwischen -1 Oct Square, -2 Oct Square und 2 Oct Pulse umgeschaltet werden kann. Auch der Noise-Generator und der Source Mixer für alle fünf parallel nutzbaren Soundquellen fehlen nicht. Damit verfügt das 14 TE breite Modul über alle Funktionen des Oszillators der SH-101 und bietet das zusätzliche Dreieck. Das gemischte Signal der Soundquellen wird über einen Summenausgang ausgegeben. Für die Zukunft ist ein optionaler Expander geplant, der über Einzelausgänge (buffered, DC-coupled) für Square/Pulse, Ramp und Triangle verfügen soll.

Der 101-VCO hat noch mehr Erweiterungen zu bieten. Es gibt Eingänge für Hard- und Softsync sowie einen FM-Eingang, der zwischen zwei Varianten linearer (lo range & hi range) und exponentieller FM umgeschaltet werden kann. Ebenso kann die Pulsbreite von einer externen Signalquelle moduliert werden. Der Bereich deckt die volle Bandbreite von 0 % bis 100 %, also auch ins akustische Aus ab.

Die Oktavlage kann in vier Schritten umgeschaltet werden, mit Tune lässt sich der Oszillator um +/- drei Halbtöne verstimmen. In Anlehnung an die SH-101 werden alle Funktionen mit 20 mm Fadern bedient. Der 101-VCO ist wie alle Module von G-Storm in einer sehr flachen, Skiff-kompatiblen Bauweise von nur 22 mm Einbautiefe ausgeführt.

Der G-Storm Electro 101-VCO soll ab kommender Woche erhältlich sein und wird in den Farben Rot und Blau angeboten werden. Übrigens hat G-Storm Electro unter dem Namen 101-VCF auch eine Adaption des Filters des Roland SH-101 im Programm. Die Module werden über den Reverb-Shop von G-Storm Electro vertrieben.