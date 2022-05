G-Storm Electro Polychrome Phaser, Eurorack-Modul

Psychedelic Farfisa

G-Storm Electro stellt mit dem Polychrome Phaser eine analoges Effektmodul im Eurorack-Format vor, das nach der Phaser-Sektion des italienischen String/Ensemble Synthesizers Farfisa Polychrome entworfen wurde.

Das nur vier TE breite Modul unterscheidet sich im Look von den bisherigen Modulen des Herstellers, doch die bunten Reglerkappen erinnern ein wenig an das Vorbild.

Die Funktionalität ist wie bei den allermeisten Phasern sehr einfach gehalten. Die Frequenz kann manuell eingestellt oder über einen CV-Eingang moduliert werden. Mit der Resonanz wird die Tiefe des Phaser-Effektes geregelt.

Das Modul verfügt über einen internen LFO, dessen Geschwindigkeit sowie seine Modulationstiefe mit zwei weiteren Reglern eingestellt. Ist ein externes Modulationssignal gepatcht, dient der Amount-Regler als Abschwächer für den CV-Eingang. Die dazu gehörende rot/grüne LED zeigt die Modulationstiefe und -polarität des internen LFOs oder der externen Steuerspannung an.

Auf der Platine befinden sich zwei Trimmer. Mit den ersten kann die „Intial Frequency“ justiert werden. Mit dem zweiten Trimmer lässt sich die Stärke der LED anpassen.

Die erste Charge des G-Storm Electro Polychrome Phaser war umgehend ausverkauft. Deshalb ist das Modul derzeit nicht beim Reverb-Shop von G-Storm gelistet. Die nächste Charge soll in Kürze folgen und laut Hersteller ist auch eine Lieferung zu Schneidersladen ist dann eingeplant. Der Online-Preis beträgt 153,73 Euro (umrechnungsbedingt).

Eine Vintage-Story zum Farfisa Polychrome Ensemble Synthesizer könnt ihr unter diesem Link nachlesen.