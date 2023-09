G-Storm Electro SEMSVF, Eurorack-Filter nach Oberheim

State-Variable-Filter wie im SEM

Der Name ist Programm: Das G-Storm Electro SEMSVF Eurorack-Modul wurde nach dem State-Variable-Filter des Oberheim SEM entworfen.

G-Storm Electro SEMSVF, Eurorack Filter nach SEM

Die Schaltung des Filters ist OTA-basiert und auch die generelle Struktur des 12 TE breiten Moduls orientiert sich am Vorbild. Wo das SEM am Filtereingang die Pegel der beiden VCOs mischt, gibt es hier zwei regelbare Audioeingänge. Das Filter selbst wird mit Cutoff und Resonanzce eingestellt, wobei Cutoff über zwei Modulationseingänge von externen Signalen gesteuert werden kann. Der Mod-Eingang ist bipolar und kann eine Modulation mit positiver oder negativer Auslenkung regeln. In der Mittelstellung des Potis ist die Modulationstiefe gleich Null. Über den KB-Eingang kann das Filter bei Selbstoszillation mit 1 V/Okt. Spannung chromatisch gespielt werden.

Eine Besonderheit des SEM-Filters ist die Möglichkeit, stufenlos von Tiefpass über Bandsperre zum Hochpass überblenden zu können. Parallel steht ein Bandpass an einem separaten Ausgang zur Verfügung. Cutoff und Resonance gelten für LP|HP und BP gleich.

Eine Erweiterung gegenüber dem Vorbild stellt der CV-Eingang dar, mit dem sich die LP|HP-Funktion mit einem Signal steuern lässt.

G-Storm Electro SEMSVF wird wie alle Module des Herstellers nur in kleiner Serie produziert. Es kann ab sofort bestellt werden, der Preis beträgt ca. 195,- Euro (umrechnungsabhängig) zzgl. Importkosten und Versand aus den USA.