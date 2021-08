G-Storm Electro SH5-VCF, Eurorack-Modul nach Roland SH-5

Diskretes Dual-VCF à la Roland SH-5

G-Storm Electro SH5-VCF ist ein Filtermodul im Euerorack-Format. Erneut hat man sich an der Schaltung eines Klassikers orientiert, in diesem Fall am Roland SH-5. Eine Vintage-Story zu diesem Analog-Klassiker findet ihr unter diesem Link.

Das SH5-VCF bildet die beiden Filter und den dazu gehörenden Mixer des monophonen Synthesizers SH-5 nach. Die Schaltung wurde für größtmögliche Authentizität komplett diskret, ohne den Einsatz für Filterchips, aufgebaut. Wie beim Original besteht die Schaltung des Lowpass-Filters aus selektierten Transistorpaaren mit offenem Kollektor, die in einer Diode Ladder-Konfiguration angeordnet sind. Bei der Entwicklung des Moduls wurden auch Schwächen wie die fehlenden Temperaturkompensation „übernommen“. Trotzdem soll das Filter bei Selbstoszillation über einen Bereich von ungefähr drei Oktaven chromatisch spielbar sein. Dafür ist ein extra KB-Eingang für Pitch-CV vorhanden, der für beide Filter individuell geregelt werden kann.

Das 16 TE breite Modul gliedert sich in drei Sektionen: VCF, BPF und Mixer. Das VCF ist ein Multimodefilter, das zwischen Hochpass, Tiefpass und Bandpass umgeschaltet werden kann. Das Design des Filters ist sehr speziell, so entsteht die Resonanz des Hochpasses durch eine Übersteuerung des Schaltung des Tiefpasses.

Das separate Bandpassfilter hat seine eigene Schaltung, die ebenfalls originalgetreu nachgebaut wurde. Allerdings wurde sie hier um CV-Eingänge zur Steuerung der Cutoff-Frequenz erweitert, was es bei SH-5 Synthesizer nicht gab. Außerdem wurde BPF-Ausgang gepuffert. Das BPF hat einen eigenen Ausgang. Das BPF-Signal liegt jedoch parallel dazu zusammen mit dem VCF-Signal am Hauptausgang an. Um beide Filter getrennt nutzen zu können, lässt sich das BPF-Signal am Hauptausgang wegregeln.

Der Mixer besitzt vier mit Fadern regelbare Eingänge. Diese können per Schalter wahlweise auf das VCF, das BPF oder beide Filter geroutet werden.

Neben dem KB-Eingang gibt es noch zwei weitere CV-Eingänge zur Steuerung der Cutoffs. Beide Filter verfügen dafür jeweils über Regler, um die CV-Signale dosieren zu können. CV1 ist dabei bei beiden Filtern bidirektional, CV2 ist beim VCF bidirektional und beim BPF nur positiv regelbar.

Laut G-Storm soll das Modul schaltungsbedingt Nebengeräusche, speziell im untersten Frequenzbereich erzeugen, weshalb die Verwendung eines nachgeschalteten VCAs empfohlen wird. Für diesen Zweck soll es in Bälde das Modul 2xVCA geben.

G-Storm Electro SH5-VCF ist ab sofort erhältlich und kostet 311,83 Euro (wechselkursbedingt) zzgl. Versand.