Gamechanger Audio Auto Series Delay, Reverb und Chorus

Patchbare Effekte von Gamechanger Audio

Die Gamechanger Audio Auto Series umfasst drei Pedale, die mit neuartiger Technologie auf Anschlagstärke und Tonhöhe reagieren und damit interagieren, um einzigartige Effekte zu erzeugen.

Das ist wirklich mal eine spannende Entwicklung, die von Gamechanger Audio hier mit der Auto Series vorangetrieben wird. Es handelt sich dabei derzeit um drei Pedale, die auf den ersten Blick eher an einen modularen Synthesizer erinnern, vor allem, wenn man sich die Patchkabel ansieht, die elementarer Bestandteil des Systems sind.

Gamechanger Audio Auto Series

Worum handelt es sich bei der Gamechanger Audio Auto Series denn nun aber genau? Zunächst haben wir hier drei höchst klassische Gitarreneffekte vorliegen. Delay, Reverb und Chorus gehören zu den Brot-und-Butter-Effekten jedes Gitarristen. Was die Sache jetzt interessant macht, ist die Tatsache, dass alle drei Effekte die Anschlagstärke und die Tonhöhe des Gitarrensignals jeweils konsequent tracken und in die Gestaltung des Effektsounds einbinden, sofern der geneigte Kunde dies wünscht. Denn selbstverständlich können die drei Pedale auch jeweils ganz klassisch genutzt werden.

Um die Kreativität anzuheizen, kommen dann die Patchkabel ins Spiel, denn diese verbinden die beiden Eingangstracker jeweils mit einzelnen Parametern der Effekte. Somit ist es möglich, etwa das Delay nur auf hohe Frequenzen anzuwenden, den Chorus nur bei hartem Anschlag erklingen zu lassen, oder das Reverb, je nach gespielter Tonhöhe, hell scheppern zu lassen oder einen dumpfen Klangteppich zu erzeugen, wenn man zum Beispiel nur tiefe Akkorde spielt.

Gamechanger Audio Auto Series Auto Delay

Das Gamechanger Audio Auto Series Auto Delay verfügt über drei Delay Algorithmen, Tape, Analog und Digital und kann mit drei Panning Modes aufwarten. Mono, 50% oder Ping-Pong-Delay sind hier möglich. Tritt man beide Fußschalter gleichzeitig, nutzt das Pedal seine Tracking-Fähigkeiten und sucht sich automatisch die zum Spiel passende Delayzeit. Klasse!

Gamechanger Audio Auto Series Auto Reverb

Plate, Spring und Hall hat man zur Auswahl, wenn man sich für das Gamechanger Audio Auto Series Auto Reverb entscheidet. Auch hier sind drei Stereo-Modi möglich und auch dieses Pedal nutzt die Funktion, beide Schalter gleichzeitig zu treten, um für die Dauer des Haltens einen unendlichen Hall zu erzeugen.

Gamechanger Audio Auto Series Auto Chorus

Das dritte Pedal im Bunde kümmert sich um schwebende Chorus-Klänge, fettes Ensemble und sogar Jet-Engine-Like Effekte. Neben den drei Wellenformen Saw, Sine und Ramp kann das Chorus Pedal, analog zum Delay, das Tempo des Spielers erkennen und die Chorus Rate entsprechend anpassen.

Da die Pedale alle Line Level vertragen und sogar mit Eurorack-Pegeln und Spannungen umgehen können, dürften sich auch Synthesizer-Freaks angesprochen fühlen. Alle zeitbasierten Parameter sind übrigens auch per MIDI-Clock synchronisierbar. Patchkabel liegen der Lieferung der Pedale jeweils bei.

Die Pedale der Gamechanger Audio Auto Series gibt es ausschließlich über die Homepage des Herstellers, je Pedal werden hier 272 € fällig plus 51,68 € Mehrwertsteuer. Alles in allem haben wir hier eine höchste spannende, neue Serie von Effektpedalen am Start, die zeitnah von unserer Redaktion auf Herz, Nieren und Parametriose untersucht werden. Die Demovideos klingen mehr als spannend und machen neugierig.

