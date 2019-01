NAMM 2019: Gamechanger Audio Motor Piano Synthesizer

Motoren Synthesizer

Bei den optisch wie technisch auffälligen Neuheiten Plasa Drive und Plasma Rack ging das eigentliche Highlight des lettischen Herstellers (oder gar der ganzen NAMM?) beinahe unter. Doch glücklicherweise haben die Kollegen von Sonicstate.com ein Video zum Gamechanger Audio Motor Piano aufgenommen.

Das Gamechanger Audio Motor Piano ist entgegen seines Namens ein polyphoner analoger Synthesizer, der noch im Laufe des Jahres fertiggestellt werden soll. Im Moment wird noch fleißig daran gearbeitet, sogar publikumswirksam auf dem NAMM-Messestand.

Motor Piano = Motor Synthesizer

Die Besonderheit des Synthesizers sind die namensgebenden Motoren. Ja, richtig gelesen. Hier befinden sich echte, kleine Elektromotoren im Inneren, die anstelle von herkömmlichen VCOs die Klangerzeugung übernehmen. Pro Stimme sind drei Motoren im Einsatz, insgesamt werden dann 36 Motoren im Gerät verbaut sein, woraus sich eine 12-stimmige Polyphonie ergibt.

Die Motoren dieses Synthesizers treiben einerseits optische Discs an, welche Sinus, Saw, Square usw. erzeugen. Man testet derzeit aus, was noch möglich ist. Parallel zu den rotierenden Discs werden die Motoren auch von Gitarren Pickups abgenommen und in Signale umgesetzt, so dass sich optische und induktive Klangquellen mischen lassen. Man fühlt sich an Konzepte wie Tonwheels, Optican und Oramics erinnert, beziehungsweise eine wilde Kombination daraus.

Zu sehen besser gesagt hören gab es auf der NAMM nur das monophone Motor Pedal, das hier zur Demonstration des Konzeptes gezeigt wurde. Einstimmig gespielt erzeugt diese Technik ein gewisses Portamento, da die Motoren zu der nächsten Tonhöhe erst beschleunigt bzw. abgebremst werden müssen. Man arbeitet noch an einer Minimierung dieses Effektes, wird es aber vermutlich nicht völlig eliminieren können. Anderseits lässt sich ein gewolltes Portamento über die Motorenbeschleunigung sehr effektiv umsetzen.

Die restliche Struktur des Synthesizers ist nahezu fertig. Zu den Motor-Oszillatoren kann Noise hinzugemischt werden. Es gibt zwei resonanzfähige Highpass-Filter, die anteilig von zwei Hüllkurven gesteuert werden können. Dazu ist noch ein Modulator (LFO) vorhanden.

Die Modulationen lassen sich individuell auf die drei Voices (Motoren) in einer Stimme routen. Gamechanger Audio Motor Piano wird vom Hersteller als eine moderen Version einer Hammondorgel mit Synth-Features gesehen.

Zuerst soll das Motor Pedal fertiggestellt und released werden, danach der Synthesizer. Dafür wird in Kürze eine Crowdfundig-Kampagne gestartet. Wenn diese erfolgreich ist, kann die Produktion des Motor Pianos beginnen und, wenn alles gut geht, noch vor Weihnachten in Auslieferung gehen. Wir bleiben gespannt.