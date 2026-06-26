Bandmaschinen-DAW mit 24 Spuren

Mit GCS Model 8 bringt der Hersteller Golf Coast Synthesis eine neue DAW auf den Markt. Im Gegensatz zu den klassischen DAWs wie Ableton Live, Logic, Cubase, Fender Studio & Co. arbeitet man bei Model 8 aber im Stil einer Bandmaschine, d.h. das GUI zeigt nicht ein mehrspuriges Arrangement, sondern Signale werden auf ein virtuelles Tonband aufgezeichnet. Dennoch muss man bei Model 8 nicht auf alle Vorzüge der heutigen DAWs verzichten.

GCS Model 8, 24-Spur Tape DAW

Einsetzen könnt ihr GCS Model 8 unter macOS und Windows und die Software ist als 24-Spur-Maschine ausgelegt. Dabei verspricht der Hersteller, dass Model 8 den klassischen Bandmaschinen-Sounds, wie man ihn früher von Ampex, 3M oder TEAC kannte, bietet.

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Allerdings bietet GCS Model 8 deutlich mehr als eine einfache Bandmaschine, denn die Entwickler haben der Software diverse Software-Instrumente wie den Poly Synth A-10, die Voxtone Rhythm Machine oder den Bass-Synthesizer MonoBass spendiert. Dazu gibt es einige Effekt-Plug-ins, die die Bearbeitung der Spuren und Signale ermöglichen (LA-2A Opto Compressor, FET-76, Tape Echo, Spring Reverb, Parametric EQ und ein Multi-Modulation-Plug-in).

Grundsätzlich bietet jede Spur einen Channelstrip mit Trim-Funktion, 3-Band-EQ, zwei AUX-Wegen, Panorama- und Volume-Regler.

Der Hersteller Golf Coast Synthesis verspricht dazu ein Zero-Latency-Monitoring, die Möglichkeit mehrere Spuren zu layern, Tracks intern zu bouncen, Kanäle über VCA-Fader zu gruppieren und Plug-ins von Drittanbietern nutzen zu können.

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GCS Model 8 ist ab sofort für macOS und Windows zum Einführungspreis von 59,99 US-Dollar erhältlich. Dieser Preis gilt bis zum 01.07.2026.

Der Hersteller bietet auch eine Version für das iPad an. Diese Version bietet ebenfalls 24 Spuren, volle AUv3-Kompatibilität und die Möglichkeit, Projekte ohne Einschränkungen zwischen iPad- und Desktop-Software zu transferieren. Wer die Software zunächst ausprobieren möchte (was der Hersteller aufgrund der Systemanforderungen auch empfiehlt), kann sich diese kostenlos auf sein iPad laden und ausprobieren. Erst nach dem Kauf lassen sich damit dann Projekte speichern.