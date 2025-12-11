GCS Spectral Synthesizer, Plug-in

Resynthese mit Bildern und Audio

GCS Spectral Synthesizer ist ein additives Synthesizer-Plug-in, das mittels Resynthese Audiosamples und Bilddateien in Klänge umwandeln und diese manipulieren kann. Eine regelrechte Spielwiese für Klangexperimente.

GCS Spectral Synthesizer

Einfach eine Audio- (wav, aif, flac) oder eine Bilddatei (png, jpg) per Drag & Drop auf das Plug-in schieben und fertig ist der Sound, der sich dann polyphon spielen lässt. Die Datei wird spektral aufgeschlüsselt und durch die Synth-Engine wiedergegeben. Verlauf und Länge des Klanges wird durch das Bildformat bzw. das Audio-Sample bestimmt.

Die Abspielgeschwindigkeit lässt sich drastisch verändern, was auch drastische Änderungen des Klangs bewirkt. Aus einer atmosphärischen Soundscape wird ein perkussiver Effekt, während die Tonhöhe natürlich gleich bleibt.

Zur weiteren Bearbeitung sind ein Multimode-Filter, Hüllkurven, LFO und Effekte (Delay, Reverb) vorhanden. Außerdem kann mit Wow&Flatter eine Drift erzeugt werden und Noise lässt sich hinzumischen.

Die so erzeugten Klänge können über den Bildschirm des Plug-ins weiterführend bearbeitet werden. Mit dem Brush-Tool lassen zusätzlich Obertöne einzeichnen oder auch aus dem Spektrum löschen. Auch ohne zuvor geladenen Datei können Klänge gezeichnet und mit Hilfsfunktionen erweitert werden. Die Teiltöne lassen sich auch über den Partial Mixer mit 32 bipolaren Fadern gezielt regeln.

Mit zwei Generate-Funktionen können auch bestimmte Muster oder geometrische und sogar Mandala-ähnliche Figuren auf Knopfdruck erzeugt werden.

GCS Spectral Synthesizer ist in den Formaten VST3, AU und AAX (macOS, Windows) verfügbar. Das Plug-in kostet 69,- US-Dollar. Eine 10 Tage lauffähige Demoversion steht zur Verfügung.