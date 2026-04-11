Der Klangarchitekt hinter der Pop-Revolution

Mit der Reihe „Legenden der Tontechnik“ richten wir den Blick auf Persönlichkeiten, die den Klang moderner Musik entscheidend geprägt haben, ohne selbst im Vordergrund zu stehen. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die Tonstudios nicht nur als Arbeitsplatz verstanden, sondern als einen Ort, an dem neue Ideen hörbar werden konnten. Auch Geoff Emerick, der eng mit den Beatles verknüpft ist, gehört in diese Reihe. Seine Laufbahn zeigt, wie eng technisches Können, musikalisches Verständnis und der Mut zu ungewöhnlichen Lösungen miteinander verbunden sein können.

Kurz & knapp Worum geht es? Porträt des Toningenieurs Geoff Emerick und seines Einflusses auf die moderne Musikproduktion. Rolle: Geoff Emerick prägte als Toningenieur den Klang zentraler Beatles-Alben entscheidend mit.

Geoff Emerick prägte als Toningenieur den Klang zentraler Beatles-Alben entscheidend mit. Innovation: Unkonventionelle Mikrofonierung und kreative Studiotechnik erweiterten die Möglichkeiten der Aufnahme.

Unkonventionelle Mikrofonierung und kreative Studiotechnik erweiterten die Möglichkeiten der Aufnahme. Stil: Fokus auf Durchsetzungskraft, Präsenz und einen direkteren, körperlicheren Sound.

Fokus auf Durchsetzungskraft, Präsenz und einen direkteren, körperlicheren Sound. Einfluss: Seine Arbeitsweise veränderte das Verständnis des Studios als kreatives Werkzeug nachhaltig.

Seine Arbeitsweise veränderte das Verständnis des Studios als kreatives Werkzeug nachhaltig. Vermächtnis: Auch nach den 1960er-Jahren blieb er prägend und wurde mehrfach ausgezeichnet.

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Der Einstieg ins Tonstudio

Geoffrey Ernest „Geoff“ Emerick wurde 1945 in London geboren und kam sehr früh zur EMI, dem Unternehmen hinter den berühmten Abbey Road Studios. Mit 15 Jahren begann er dort eine Ausbildung und lernte das Studiohandwerk von Grund auf. In dieser Zeit war der Aufnahmebetrieb streng organisiert. Für Mikrofonierung, Signalwege und Abläufe gab es feste Regeln, an denen kaum gerüttelt wurde.

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Zunächst arbeitete Geoff Emerick als Assistent, beobachtete, hörte zu und machte sich mit der technischen Seite des Studiobetriebs vertraut. Schon kurz nach seinem Einstieg war er bei wichtigen Sessions dabei. Damals konnte noch niemand absehen, wie eng sein Name später mit einigen der prägenden Aufnahmen der Popgeschichte verbunden sein würde. Schon früh verstand er, wie ein Studio funktionierte und offenbar auch, an welchen Stellen sich Spielräume ergaben.

Geoff Emerick als Toningenieur in einer Zeit des Umbruchs

1966 kam der entscheidende Schritt: Mit nur 20 Jahren wurde Geoff Emerick zum verantwortlichen Toningenieur für Sessions befördert, die heute als Meilensteine gelten. Das war nicht nur wegen seines vergleichsweise geringen Alters bemerkenswert, sondern auch wegen des Zeitpunkts, zu dem es geschah. Denn die Popmusik hatte gerade erst begonnen, sich von klassischen Produktionsmustern zu lösen. Musiker wollten nicht mehr bloß ein Lied aufnehmen, sondern im Studio etwas schaffen, das über die reine Abbildung einer Darbietung hinausging.

Genau dafür war Geoff Emerick wohl besonders gut geeignet. Er hatte das technische Know-how, dachte aber nicht in den bis dahin üblichen Routinen. Damit wurde er zu einem wichtigen Teil einer Entwicklung, in der das Tonstudio immer mehr zum kreativen Werkzeug wurde.

Revolver: Der Moment, in dem sich vieles änderte

Die Arbeiten am Beatles-Album Revolver markieren den eigentlichen Beginn von Geoff Emericks Ruf als Ausnahmeingenieur. Besonders deutlich wird das beim Stück „Tomorrow Never Knows“. Die klanglichen Vorstellungen waren ungewöhnlich und mit den damals üblichen Mitteln nur schwer umzusetzen. Geoff Emerick reagierte darauf nicht mit Ablehnung, sondern mit Neugier.

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Für einige Gesangsparts wurde ein Leslie-Lautsprecher eingesetzt, obwohl dieses Gerät eigentlich an einer Orgel benutzt wird. Gerade durch diese zweckfremde Nutzung entstand ein Effekt, der den Song bis heute prägt. Solche Entscheidungen zeigen viel über seine Arbeitsweise, denn er fragte nicht zuerst, ob etwas vorgesehen war, sondern ob es funktionierte.

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Neuer Schlagzeugsound

Auch beim Schlagzeug setzte er neue Akzente. In einer Zeit, in der man eher mit Abstand mikrofonierte, ging Geoff Emerick mit den Mikrofonen näher an die Instrumente heran. Vor allem die Bassdrum bekam dadurch mehr Gewicht und Kontur. Heute wirkt das selbstverständlich. Damals war es aber alles andere als das. In vielen Studios galten enge Grenzen für die Platzierung von Mikrofonen und gerade größere Einrichtungen wie EMI waren für ihre konservativen Standards bekannt.

Geoff Emerick verschob diese Grenzen Schritt für Schritt, weil er einen Klang suchte, der direkter und moderner wirkte. Damit veränderte er nicht nur einzelne Aufnahmen, sondern auch das Verständnis davon, wie ein Pop- oder Rock-Schlagzeug auf Aufnahmen klingen konnte.

Wie Geoff Emerick Klang dachte

Ein wichtiger Teil seines Stils lag in seinem Verhältnis zum Gesamtklang. Viele britische Produktionen der frühen 1960er-Jahre waren vergleichsweise zurückhaltend abgestimmt. Geoff Emerick interessierte sich jedoch stark für Durchsetzungskraft, für mehr Tiefe im Bass und für eine größere Präsenz einzelner Signale. Gerade beim Bass war das gut zu hören: Er suchte nach Möglichkeiten, dem Instrument mehr Substanz zu geben und es stärker im Arrangement zu verankern.

Auch dazu griff er zu unorthodoxen Mitteln. So wurden etwa Lautsprecher als Mikrofone eingesetzt, um bestimmte Frequenzbereiche anders abzunehmen. Er wollte erreichen, dass Aufnahmen körperlicher und eigenständiger wirkten. Dieses Ziel zieht sich durch viele Produktionen, an denen er beteiligt war.

Geoff Emerick bei Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Mit dem Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band erreichte diese Entwicklung einen neuen Punkt, denn das Studio war nun endgültig mehr als ein Ort, an dem Musik festgehalten wurde. Es wurde selbst Teil des künstlerischen Prozesses. Bandmaschinen wurden anders genutzt, Klänge manipuliert, Signale verfremdet und verschiedene Aufnahmeschichten miteinander kombiniert. Geoff Emerick gehörte zu denjenigen, die diese Ideen technisch umsetzen mussten und konnten. Seine Rolle war dabei zentral, weil er nicht nur verstand, wie etwas aufgenommen werden konnte, sondern auch, wie sich ein gewünschter Effekt tatsächlich erreichen ließ.

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Zwischen Idee und Umsetzung

In dieser Phase wurde besonders deutlich, dass ein guter Toningenieur weit mehr macht, als Mikrofone aufzustellen und Pegel zu kontrollieren. Geoff Emerick war jemand, der zwischen musikalischer Vorstellung und Technik vermitteln konnte. Wenn ein Klangwunsch im Raum stand, suchte er nach einem Weg dorthin. Ein gutes Beispiel ist der Song „A Day in the Life“. Die berühmte Orchesterpassage lebt nicht nur von ihrer Komposition, sondern vor allem auch davon, wie sie aufgenommen und in den Song eingebettet wurde. Genau an solchen Punkten zeigte sich Geoff Emericks Fähigkeit, technische Mittel so einzusetzen, dass sie den gewünschten musikalischen Effekt verstärken.

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Belastende Phase: Die späten Beatles-Sessions

Mit dem wachsenden Erfolg änderte sich allerdings auch die Atmosphäre im Studio. Die Produktionen wurden aufwendiger, die Spannungen zwischen den Mitgliedern der Beatles nahmen zu und die Studioarbeit war zunehmend von Reibungen geprägt. Während der Sessions zum legendären Weißen Album wurde das besonders deutlich und für Geoff Emerick war das offenbar schwer auszuhalten. Er zog sich deshalb zeitweise aus den Aufnahmen zurück, weil die Situation im Studio immer anstrengender wurde. Dieser Rückzug ist ein aufschlussreicher Punkt in seiner Biografie, denn er zeigt, dass hinter den berühmten Produktionen kein romantisches Studiobild stand, sondern oft auch ein hochkonzentriertes und konfliktreiches Umfeld.

Geoff Emerick kehrt für Abbey Road zurück

Für das Album Abbey Road kam Geoff Emerick zurück. Das Album gilt bis heute als eine der am besten klingenden Produktionen dieser Zeit. Der Sound ist detailreich, kontrolliert und zugleich lebendig. Hier zeigt sich ein etwas anderer Geoff Emerick als noch auf Revolver oder Sgt. Pepper. Die große Experimentierphase war zwar nicht vorbei, wurde nun aber gezielter eingesetzt. Vieles wirkte ausgereifter, präziser und stärker auf das Gesamtbild hin abgestimmt.

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Geoff Emerick nach den Beatles

Auch nach den 1960er-Jahren blieb Geoff Emerick ein gefragter Toningenieur und Produzent. Er arbeitete beispielsweise mit The Zombies, Paul McCartney, Elvis Costello und weiteren Künstlern aus unterschiedlichen stilistischen Zusammenhängen. Gerade das ist wichtig, wenn man seinen Rang einordnen will, denn Geoff Emerick war nicht nur Teil einer kurzen Phase der Popgeschichte, sondern auch darüber hinaus aktiv und gefragt. Produktionen wie Paul McCartneys Band on the Run zeigen, dass seine Arbeit auch in den 1970er-Jahren großen Einfluss hatte.

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Auszeichnungen für Geoff Emerick

Dass seine Arbeit auch offiziell anerkannt wurde, überrascht kaum. Geoff Emerick erhielt mehrere Grammys für herausragende Tonaufnahmen, unter anderem für die Alben Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road und Band on the Run. Später kam mit dem Technical Grammy eine weitere Ehrung hinzu, die seinen Einfluss auf die Aufnahmetechnik besonders würdigte.

Geoff Emerick hat die Musikproduktion nicht im Alleingang neu erfunden, aber er war einer derjenigen, die sehr früh verstanden, dass technische Arbeit im Studio weit mehr sein kann als das bloße Befolgen von Vorgaben. Er hörte genau hin, dachte praktisch und war bereit, etablierte Grenzen zu verschieben, wenn der Klang es erforderte. Viele seiner Methoden, die später selbstverständlich wurden, waren in seiner frühen aktiven Phase noch äußerst unüblich. Der direktere Schlagzeugsound, die kreativere Nutzung von Geräten und das Verständnis des Studios als gestalterischer Raum gehören beispielsweise dazu. In seinem Buch „Du machst die Beatles! Wie ich den Sound der Band neu erfand“ erzählt Geoff Emerick von seinen Studioerfahrungen mit den Beatles und gibt einen Einblick in die Entstehung eines Sounds, der Geschichte geschrieben hat.