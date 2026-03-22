Zwischen Jazz, Soul und Pop: Warum diese Ikone bis heute prägt

Heute, am 22. März 2026, wird George Benson 83 Jahre alt. Sein Name steht vor allem für eine musikalische Karriere mit vielen unterschiedlichen Bereichen: Er ist Jazzgitarrist, Sänger und Bandleader und war über viele Jahrzehnte hinweg ein Musiker, der problemlos zwischen verschiedenen Stilen wechselte. Er kam aus dem Jazz und erreichte trotzdem Menschen, die mit Jazz oft gar nichts anfangen konnten. Genau das macht ihn bis heute interessant. Deshalb schauen wir an seinem Geburtstag auf sein bisheriges musikalisches Leben und Wirken.

Kurz & knapp Worum geht es? Jazzlegende: George Benson gehört zu den einflussreichsten Gitarristen zwischen Jazz, Soul und Pop.

George Benson gehört zu den einflussreichsten Gitarristen zwischen Jazz, Soul und Pop. Stilprägend: Sein Gitarrenspiel verbindet Bebop, Blues und rhythmische Direktheit.

Sein Gitarrenspiel verbindet Bebop, Blues und rhythmische Direktheit. Welterfolg: Mit Alben wie „Breezin’“ und Songs wie „This Masquerade“ wurde er international bekannt.

Mit Alben wie „Breezin’“ und Songs wie „This Masquerade“ wurde er international bekannt. Gitarrenton: Sein warmer, präziser Sound ist eng mit der Ibanez GB10 und speziellen Saitensätzen verbunden.

Sein warmer, präziser Sound ist eng mit der Ibanez GB10 und speziellen Saitensätzen verbunden. 83. Geburtstag: Ein Blick auf die Karriere eines Musikers, der über Jahrzehnte stilübergreifend erfolgreich blieb.

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Früher Start in Pittsburgh

George Benson wurde am 22. März 1943 in Pittsburgh in Pennsylvania geboren. Musik spielte in seinem Leben schon sehr früh eine Rolle: Bereits als Kind stand er zunächst mit der Ukulele und später mit der Gitarre auf der Bühne. Dass er später nicht nur als Instrumentalist, sondern auch als Sänger überzeugte, kam also nicht aus dem Nichts. Beides gehörte bei ihm von Anfang an zusammen. In jungen Jahren machte er erste Aufnahmen und noch bevor er im Jazz als ernst zu nehmender Gitarrist galt, konnte er bereits Bühnenerfahrung sammeln. George Benson hatte früh ein Gefühl dafür, wie Musik funktioniert und wie man Menschen damit erreichen kann.

George Bensons Lehrjahre bei „Brother“ Jack McDuff

Der entscheidende Schritt seiner Karriere kam Anfang der 1960er-Jahre, als George Benson mit dem Jazzorganisten „Brother“ Jack McDuff arbeitete. Diese Zeit war für seine Entwicklung enorm wichtig. McDuffs Band war kein Ort, an dem man sich entspannt ausprobieren konnte. Dort zählten Timing, Disziplin und Präsenz. George Benson musste sich also Abend für Abend behaupten und entwickelte in dieser Phase seinen musikalischen Stil weiter. Er verband den komplexen Jazzstil Bebop mit Blues-Elementen und einer gewissen rhythmischen Direktheit. Selbst schnelle Passagen klangen bei ihm sehr präzise. Genau das unterschied ihn schon früh von Gitarristen, die zwar technisch beeindrucken konnten, musikalisch jedoch oft nüchterner blieben.

Breezin’ als Wendepunkt

In den 1960er- und frühen 1970er-Jahren machte sich George Benson im Jazz einen Namen. Er spielte mit bekannten Musikern, veröffentlichte eigene Alben und wurde als Gitarrist immer ernster genommen. Im Laufe der Jahre öffnete sich seine Musik zunehmend. 1976 erschien sein Album „Breezin’“. Dadurch veränderte sich George Bensons Karriere deutlich, denn das Album machte ihn weit über den Jazz hinaus bekannt. Der Titelsong des Albums wirkt trotz einer gewissen Komplexität bis heute sehr leicht und entspannt.

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Noch wichtiger war der Song „This Masquerade“, durch den George Benson endgültig zum internationalen Star wurde. Auch hier wird eine gewisse Komplexität genutzt. Der Song wirkt trotzdem nicht überladen oder bemüht. Vor allem durch die Verbindung seines kontrollierten Scat-Gesangs mit Pop- und einigen Jazz-Bestandteilen wird spätestens durch diesen Song deutlich, dass die musikalische Offenheit ein Markenzeichen von George Benson ist.

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Die Stimme war nie nur Nebensache

Bis heute wird George Benson eher als Gitarrist wahrgenommen, der später auch als Sänger erfolgreich wurde. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Das Singen gehörte bei ihm von Anfang an dazu. Seine spätere Entwicklung als Sänger war deshalb keine Überraschung, sondern eher die logische Folge. In vielen Songs fällt auf, wie eng Gitarre und Stimme bei ihm zusammenliegen. Viele seiner Gitarrensoli wirken nicht nur wie gesungen. Oft singt oder summt er tatsächlich mit. Auch das ist eines seiner Markenzeichen.

Live-Seite von George Benson

Den vollen musikalischen Umfang von George Benson bekommt man erst zu hören, wenn man sich neben seinen Studioalben auch Live-Alben anhört. „Weekend in L.A.“ von 1978 gehört definitiv dazu. Das Album zeigt ihn als Musiker, der live noch einmal anders wirkte. Vor allem der zweite Song des Albums, „On Broadway“, steht dafür bis heute sehr exemplarisch. Diese Live-Aufnahme zeigt, wie viel Energie, Spannung und gleichzeitig auch Lockerheit die Musik von George Benson besitzt.

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Quincy Jones und der nächste große Erfolg

1980 erschien „Give Me The Night“, das von Quincy Jones produziert wurde. Das Album brachte George Benson noch stärker in Richtung Soul, Funk und Pop, ohne dass seine musikalische Handschrift verloren ging. Der Titelsong des Albums wurde zu einem seiner größten Hits und gehört bis heute zu den Liedern, mit denen er eng verbunden wird. Gerade dieses Album zeigt, wie anpassungsfähig George Benson in seinem Stil war, ohne sich zu verbiegen. Er konnte sich musikalisch in aufwendig produzierte Alben einfügen und blieb trotzdem erkennbar.

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George Benson: Weitere wichtige Songs und Produktionen

Auch neben den großen Hits ist seine Diskografie voller markanter Aufnahmen. Dazu gehören beispielsweise „Turn Your Love Around“, „Love X Love“ oder seine Version von „Nothing’s Gonna Change My Love for You“. Entscheidend ist aber nicht nur die Zahl seiner berühmten Songs. Wichtig ist vor allem, dass George Benson über Jahrzehnte hinweg sehr konstant relevant blieb. Es gab Phasen, in denen sein Gesang stärker im Vordergrund stand. Es gab aber auch Phasen, in denen die Gitarre mehr Raum bekam. Gerade diese Akzente machen seine Karriere so spannend.

George Bensons Sound und Gear

Sein Sound klingt zwar oft mühelos, ist aber sicher kein Zufall. Er wusste immer sehr genau, welches Instrument ihm das gab, was er brauchte. Besonders eng ist sein Name mit der Ibanez GB10 verbunden. Das hatte für ihn vor allem praktische Gründe: Die Gitarre ließ sich gut handhaben und war auf lauteren Bühnen weniger anfällig für Rückkopplungen. Er selbst sagt, dass er weder mit einem dünnen Sound noch mit Rückkopplungen etwas anfangen könne.

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Auch die schwebend montierten Tonabnehmer dieses Modells gehören zu diesem Konzept, weil sie den recht warmen Jazzton unterstützen. Gleichzeitig helfen sie dabei, die Gitarre auch bei höherer Lautstärke besser beherrschbar zu machen. Auch bei den Saiten ist George Benson sehr konkret. Live spielt er laut eigener Aussage gern 012er-Sätze. Im Studio verwendet er eher 014er-Sätze, weil er dort mehr hört und kräftiger spielen kann. Passend dazu gibt es von Thomastik die George-Benson-Signature-Saiten, die nach seinen Vorgaben entwickelt wurden. Dass sein Gitarrenton so direkt und gleichzeitig warm klingt, hat also nicht nur mit der Gitarre selbst zu tun, sondern auch mit solchen Details.

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In Zusammenarbeit mit Fender entstanden eigene Signature-Modelle von Verstärkern, beispielsweise der Fender GB Hot Rod Deluxe 12 mit einem 100-W-Jensen-C12K-Speaker und Federhall. Entscheidend ist bei den Modellen vor allem ein sauberer Ton für Solo-Parts. So können sie auch in hohem Tempo verständlich bleiben.

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Noch stärker auf seine Anforderungen zugeschnitten war der Fender GB Twin Reverb mit 85 W und zwei 12-Zoll-Jensen-Tornado-Lautsprechern.

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Ein Musiker mit Wirkung

George Benson hat sichtbar viele Spuren hinterlassen, denn weltweit orientieren sich Gitarristen an seinem Sound und seiner Artikulation. Auch außerhalb des Jazz wird deutlich, wie einzigartig seine Art musikalischer Präzision ist. Zum 83. Geburtstag lohnt sich deshalb ein Blick auf George Benson und seine musikalische Laufbahn.