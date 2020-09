Geplant: Das Superbooth 21 Synth-Event vom 6. bis 8. Mai 2021

SAVE THE DATE: SUPERBOOTH 21 !!!!

Die Superbooth 21 findet im Mai wieder in Berlin 2021 statt

Aus einem Schreiben an die AMAZONA.de-Redaktion geht hervor, dass die Crew um Andreas Schneider die SUBERBOOT 21 schon mal terminiert hat, auf den 6. bis 8. Mai 2021.

So Corona denn will, hoffen die Veranstalter darauf, dass die Superbooth 21 in einem etwas kleineren Rahmen stattfinden wird.

Hier kurz ein Auszug aus dem offiziellen Schreiben :)

„Zwar hat man auch hier in Berlin keine Ahnung wie sich die Lage um die Pandemie und überhaupt auf der Welt nun wirklich entwickeln wird in den 8 Monaten bis zum geplanten Termin für SUPERBOOTH21, vom 6.-8. Mai 2021. Aber wir haben ein paar schöne Ideen und arbeiten an einem Konzept wie es gehen könnte beim nächsten Mal in Berlin. Zumindest nach aktuellem Stand. Mit Abstand, mit Hygiene, Einbahnstraßen und Stationen im Außenbereich. Da haben wir nämlich noch ein paar schöne Orte auf dem FEZ-Gelände, die wir Euch als Alternative zu den gewohnten Bereichen vorstellen möchten. Sonnig und warm ist es ja neuerdings sowieso.

Und drinnen wird es bedingt auch weitergehen können. Wenn auch mindestens nur auf der halben Ausstellungsfläche und mit Regularien. Aber irgendwie wird es gehen und wir können im besten Fall wieder alle zusammen da sein.“

Meine Damen und Herren, wir sehen uns zur Superbooth 21 am 6. bis 8. Mai, oder?