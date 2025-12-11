Von der kleinen Aufmerksamkeit zur großen Freude

Geschenkideen für DJs – Weihnachten steht vor der Tür und eventuell möchtet ihr einen DJ im Bekanntenkreis beschenken oder sucht nach Sachen, mit denen ihr euch selbst eine Freude machen könnt. Es gibt ja einiges, was der DJ von heute so braucht, aber wofür gefühlt nie Geld übrig ist und wir möchten euch heute mal ein paar Sachen vorstellen, die den meisten DJs gefallen sollten.

Es muss natürlich nicht immer das beste, neuste oder teuerste Equipment auf dem Markt sein, viel mehr gibt es viele nützliche Kleinigkeiten, bei denen man selbst ungern Geld für ausgibt, aber die an sich so essenziell sind, dass sie ein tolles Geschenk sein können und deswegen möchten wir diese bei unseren Geschenkideen für DJs vorstellen.

Magma Solid Blaze X-Bag

Auch wenn der DJ von heute zwangsläufig nicht mehr braucht als USB-Sticks und DJ-Kopfhörer so möchte man zum Gig doch immer noch das ein oder andere mitführen. Mal ist es eine Powerbank, mal die ausgedruckte Rechnung und auch normale Gegenstände wie das eigene Portemonnaie, Sonnenbrille oder Kaugummis wollen ja auch verstaut werden. Wieso also nicht eine passende Tasche, mit der man alles griffbereit hat?

Genau dafür eignet sich die Magma Solid Blaze X-Bag. Mit verschiedenen Fächer behält man hier den Überblick und je nach Bedarf lässt sich die Tasche in der Tiefe um ein paar Zentimeter erweitern. Zusätzlich kann unterhalb durch die Schlaufen auch eine Trinkflasche oder eine Jacke verstaut werden.

Natürlich kann dieses Geschenk auch abseits von Gigs überall verwendet werden, weshalb die Magma Solid Blaze X-Bag für uns ein klarer Kandidat für unsere Geschenkideen für DJs ist.

Für alle DJs, die mit Schallplatten auflegen, gibt es natürlich einiges, was immer mal gut gebraucht werden kann:

Ortofon Libelle

Klein und unscheinbar und für nur 8,90 Euro ist die Libelle von Ortofon eigentlich unverzichtbar, wird aber oft vergessen oder geht auch mal verloren.

Mit der kleinen Wasserwaage kann schnell überprüft werden, ob euer Plattenspieler richtig ausgerichtet ist und eben das ist viel Wert, denn nur so kann die bestmögliche Wiedergabe vom schwarzen Gold sichergestellt werden. Außerdem muss dann nicht unnötig mehr Gewicht auf den Tonabnehmer ausgeübt werden, damit dieser in der Rille bleibt. So stellt ihr nicht nur das optimale Hörerlebnis sicher, sondern tragt dazu bei, dass sowohl eure Schallplatten als auch der Tonabnehmer geschont werden und länger ihre Dienste leisten. Daher ein klarer Kandidat für unseren Geschenkideen für DJs.

Reloop Cartridge Case King – unverzichtbar bei den Geschenkideen für DJs

Wir alle wissen nicht nur, dass Tonabnehmer unverzichtbar sind, sondern auch, dass eben diese ziemlich empfindlich sind. Beim Auflegen kriegen die Nadeln schon genug ab, sodass es wenigstens beim Transport ruhiger ablaufen sollte. Da eignet sich das Reloop Cartridge Case King ideal. Hier können bis zu vier Tonabnehmersysteme sicher transportiert werden.

Das schaumstoffgepolsterte Case kann sowohl für Concord- als auch für Headshell-Systeme verwendet werden und hat darüber noch eine kleine innenliegende Mesh-Tasche, in der beispielsweise der Kopfhöreradapter verstaut werden kann. Mit einem Gewicht von gerade einmal 166 g bleibt das Case trotzdem ein Leichtgewicht und eignet sich als kleine Aufmerksamkeit für alle Vinyl-DJs. Mit einem Preis von 24,- Euro ist das Cartridge Case auch nicht zu teuer und deswegen auch mit bei unseren Geschenkideen für DJs dabei.

Milenium MCT-30

Im Alltag auf der Bühne, aber auch daheim geht nichts ohne Kabel und wir alle wissen, wie frustrierend es ist, wenn etwas nicht funktioniert, wie es soll und man nicht genau weiß, wo das Problem liegt. Mit dem Milenium MCT-30 könnt ihr fast alle gängigen Kabel schnell auf Funktionalität testen und daher darf er bei unseren Geschenkideen für DJs nicht fehlen.

Ob 3-Pin oder 5-Pin XLR, 6,3 mm Mono-/Stereo-Klinke, 3,5 mm Miniklinke, MIDI-Stecker oder Cinch-Kabel, alles kann schnell überprüft werden. Für das einfache Testen von längeren Kabeln ist das Gehäuse teilbar und die Gesamtgröße macht den Kabeltester immer noch leicht verstaubar und gut transportabel. Mit einem Preis von 49,- Euro ist das Gerät fair bepreist und sollte lange Zeit gute Dienste leisten.

Fun Generation 12″ Record Frame black

Gerade in der heutigen Zeit verlieren Cover auf dem Smartphone einiges an Wirkung und jeder Vinyl-Liebhaber, ob DJ oder nicht, weiß, dass Plattencover einfach ein besonderes Flair haben.

Wieso dann nicht genau das gebührend zur Schau stellen? Genau das geht spielend leicht mit dem Fun Generation 12″ Record Frame. Ob es eure Lieblingsplatte ist, die mit dem schönsten Cover oder euer limitierter Schatz aus dem Plattenladen, egal wofür ihr euch entscheidet, hiermit könnt ihr die Auswahl ideal zur Schau stellen.

Da natürlich eine Schallplatte an der Wand ganz einsam wäre, besteht der Lieferumfang direkt aus drei Rahmen. Damit könnt ihr euch schön das schwarze Gold an die Wand hängen. Das Ganze gibt es für einen Gesamtpreis von nur 22,- Euro und wird jeden Vinyl-Freund begeistern. Mit diesem Preis/Leistungsverhältnis ein klarer Kandidat für unsere Geschenkideen für DJs.

Hercules DJ Control Mix Ultra

Eventuell hat man ja auch schon öfters darüber nachgedacht selbst mit dem Auflegen anzufangen, oder weiß von jemandem, der Interesse daran hätte. Schließt man sich hier mit mehreren zusammen, so könnte es auch den Hercules DJ Control Mix Ultra geben. Der 2-Kanal DJ-Controller kann einfach via USB mit einem Laptop oder dem Tablet verbunden werden, und läuft über Akku und somit ist der DJ-Controller komplett kabellos einsetzbar.

Mit seinen Features wie den RGB Performance Pads, 3-Band-Equalizer und Filter pro Kanal sowie den Möglichkeiten der App djay pro kann man hier gut das Auflegen erlernen und eine Menge Spaß mit haben. Für uns ein klarer Fall für die Geschenkideen für DJs.

UDG Ultimate Laptop-Stand

Für alle DJs, die mit einem Laptop spielen, eignet sich hervorragend ein passender Laptop-Ständer. Nicht nur dass man in vielen DJ-Booths nicht so viel Platz hat, als dass man ohne Weiteres neben das bestehende Setup einen Laptop stellen kann, nein, viel mehr ist es auch ein guter Schutz für den Fall, dass doch mal ein Drink umgekippt wird. Wichtig ist natürlich, dass der Ständer für Gigs dementsprechend portabel ist. Für unsere Geschenkideen für DJs können wir hier den UDG Ultimate Laptop Stand empfehlen.

Das Schöne an dem Laptop-Ständer ist, dass wir hierbei nichts schrauben müssen, sondern den Ständer nur aufzuklappen brauchen und schon ist er einsatzfähig. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass nicht etwa eine Schraube verloren gehen kann und der Laptop-Ständer dadurch unbrauchbar wird. Durch den breiten Standfuß hat man einen stets sicheren Stand und dadurch das der Standfuß flach ist, kann man diesen auch gut zum Teil unter einen Plattenspieler schieben. Für einen Preis von 69,- Euro nicht billig, aber sein Geld definitiv wert und verdient die Erwähnung bei den Geschenkideen für DJs.

Reloop Cartridge Mount & Gauge Set

Natürlich will es gelernt sein, den Plattenspieler korrekt einzustellen. Neben der bereits vorgestellten Libelle, mit der ihr sicherstellen könnt, dass der Plattenspieler in der Waage steht, ist die richtige Einstellung des Tonabnehmers natürlich unabdingbar. Nicht nur die Ausrichtung, sondern auch das korrekte Gewicht sollte berücksichtigt werden, um das bestmögliche Abspielerlebnis zu garantieren.

Dafür gibt es das Reloop Cartridge Mount & Gauge Set. Hierbei erhaltet ihr neben einer Libelle mit 1,8 cm Durchmesser, ein SME-Ausrichtungswerkzeug, mit dem ihr jegliche Tracking-Errors vermeiden könnt. Dazu gibt es Reinigungsflüssigkeit für eure Nadel und eine Tonarmwaage, mit der in Kombination der Ausgleichsgewichte die ideale Auflagekraft der Tonabnehmersysteme bestimmen könnt. Zusätzlich gibt es für die korrekte Montage von Headshell-Systemen noch einen Schraubendreher und eine Pinzette. Wie ihr seht, erhaltet ihr hier also alles zur idealen Einstellung des Tonarms. Der Preis für das Reloop Cartridge Mount & Gauge Set liegt bei 24,- Euro und zählt zu den perfekten Ideen bei den Geschenkideen für DJs für alle Liebhaber des schwarzen Vinyls.

Fun Generation Vinyl Shelf One

Für das DJ-Setup zu Hause eignet sich natürlich auch das Fun Generation Vinyl Shelf One. Nicht nur passen hier eine Menge an Schallplatten rein, nein viel mehr ist es durch die abgeschrägten Seitenteile angenehm, durch die Sammlung zu gucken und so die nächste Platte auszuwählen. Die gewünschten Schallplatten können vor der Aufnahme eines Mixers entspannt in die Box sortiert werden und müssen so nicht im Weg liegen.

Für 25,- Euro kann man so einen tollen Überblick beim Auflegen daheim haben und wir persönlich finden, das Ganze sieht auch noch sehr cool aus und darf bei den Geschenkideen für DJs nicht fehlen

Wie wir alle wissen, ist das meiste an Equipment nicht gerade billig, da wir euch aber keine guten Geschenkmöglichkeiten vorenthalten möchten, zeigen wir euch auch Produkte, die etwas teurer sind, aber eventuell könnt ihr euch ja mit dem Rest der Familie oder dem Freundeskreis zusammentun.

UDG Sling Bag Trolley Deluxe

Für eine ganz besondere Freude unter dem Weihnachtsbaum sorgt bestimmt auch der UDG Sling Bag Trolley Deluxe. Gut, dieser ist mit 189,- sicherlich nicht günstig aber der Rücken des Beschenkten wird es einem danken.

Dabei richtet sich der Trolley, der Platz für bis zu 60 Schallplatten bietet, nicht nur an Vinyl-Liebhaber. Auch für DVS-Nutzer eignet sich diese Variante hervorragend, so können Laptop, Timecode Vinyl, Soundkarte, Kopfhörer und weitere DJ-Controller einfach und sicher von Gig zu Gig befördert werden. Die Aufteilung des Trolleys ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzgebieten und ja, eventuell haben wir ein solches Modell auch schonmal für einen Wochenendtrip ohne Auflegen verwendet.

Den vollständigen Test zu dem UDG Sling Bag Trolley Deluxe findet ihr hier.

Sennheiser HD 25 – ein Muss bei unseren Geschenkideen für DJs

Der Klassiker unter den DJ-Kopfhörern darf gefühlt in keiner Liste fehlen also auch nicht beim Gift-Guide für DJs. Das Ganze natürlich auch aus einem guten Grund. Das Modell von Sennheiser ist einfach robust und erfüllt seinen Zweck ohne Wenn und Aber. Mit einem maximalen Schalldruckpegel von 120 dB, einem abgedeckten Frequenzbereich von 16 Hz bis 22 kHz und schwenkbaren Ohrmuscheln deckt der DJ-Kopfhörer alle Anforderungen ab.

Mit einem Gewicht von nur 140 g ist der Sennheiser HD 25 auch noch denkbar leicht. Der Preis von 139,- Euro ist für ein Geschenk alles andere als gering, aber eventuell ergibt es sich ja, dass man sich mit mehreren zusammenschließt, denn die Langlebigkeit des DJ-Kopfhörers steht außer Frage. Wer noch keinen hat, braucht gefühlt einen und über ein frisches Modell nach Jahren sollte sich auch ein jeder DJ freuen. Sind wir mal ehrlich: Können wir einen Gift-Guide für DJs aufstellen, ohne dass der Kopfhörer erwähnt wird?

Falls ihr euch nicht sicher seid, womit ihr eurem liebsten DJ im Bekanntenkreis eine Freude machen könnt, geht natürlich zur Not auch immer ein dementsprechender Gutschein.

Natürlich geht es nicht nur um Geschenke, aber wir hoffen, dass unser kleinen Auswahl an Geschenkideen für DJ eventuell die eine oder andere Idee parat hält, mit der ihr euch beschenken könnt.

In diesem Sinne wünschen wir aus der AMAZONA.de DJ-Redaktion frohe und friedliche Festtage!