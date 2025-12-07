Was Gitarristen wirklich wollen - Geschenkideen für Gitarristen

Wie jedes Jahr kommt Weihnachten auch 2025 wieder völlig überraschend und so wird es auch wie jedes Jahr wieder zu tumultartigen Panikkäufen kurz vor den Feiertagen kommen. Um euch (und natürlich euren Lieben) den Stress etwas zu nehmen, kommen hier ein paar Geschenkideen für Gitarristen, über die sich (fast) jeder Gitarrist freuen dürfte. Socken und Krawatten waren gestern, hier kommt die Lösung!

ANZEIGE

Geschenkideen für Gitarristen

Gitarristen sind ein anspruchsvolles Volk, jedenfalls was Gitarren und Verstärker angeht. Hier ist meist das Beste gerade gut genug. Aber oftmals vernachlässigen wir die kleinen, wichtigen Dinge, die aus großer Freude schnell großen Frust machen, denn eine Kette ist immer nur so stark, wie ihr schwächstes Glied. Deshalb starte ich den Geschenke-Guide mal mit dem, was Gitarre und Besitzer verbindet:

Gitarrengurte

Gitarrengurte sind Statements. Die einen mögen es schlicht, die anderen knallig bunt, wieder andere sind Veganer und möchten keine Gurte aus Leder. Hier gibt’s ein paar Ideen für alle.

Ledergurte

Auch bei Gurten ist Thomanns Hausmarke vertreten. Der schlichte, schwarze Gurt macht, was er soll: Er hält die Gitarre fest am Besitzer. Die Rückseite ist gepolstert und stoffbezogen, damit die 5-kg-Les Paul nicht zum einschneidenden Erlebnis wird. Gibt’s aber auch etwas günstiger, dafür ohne Polster, aber in toller Optik:

Affiliate Links Harley Benton Guitar Strap Padded Black Kundenbewertung: (3056) 22,90€ Harley Benton Guitar Strap 6 BR Kundenbewertung: (1210) 10,90€

Wer es etwas exklusiver möchte, der kann sich natürlich auch richtig austoben. Für Freunde der Bluejeans gibt’s da was vom Pionier der Rock-Klamotte:

Affiliate Links Levys Pad. Garm. Leather Strap 3"BRN Kundenbewertung: (23) 59,00€

So richtig auftrumpfen könnt ihr, wenn dieses Edelstück unter der Fichte wartet. Extreme Polsterung und hochwertigstes Leder bieten optimalen Tragekomfort. Richter Straps, quasi die Rolex unter den Gurten.

Affiliate Links Richter Strapzilla V Black Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 229,00€

Nylongurte

Deutlich farbenfroher geht es bei den Nylongurten zu, aber natürlich gibt’s auch hier klassisches Schwarz. Ein richtiges Liebhaberstück für Hendrix-Fans kommt vom Hersteller Dunlop.

Affiliate Links Dunlop Jimi Hendrix Love Drop Strap Kundenbewertung: (43) 49,00€

Auch der Hosenpionier ist hier am Start, bietet aber eben auch Gurte aus 100% Polyester. So lange der nicht mit Polyesterhosen um die Ecke kommt, geht das klar. Oder ist gewebter Jacquard gefällig? Traditionshersteller Fender macht das. Und zwar in weihnachtlichem Rot.

ANZEIGE

Affiliate Links Levys Poly Strap 2" Cherry Blossoms Kundenbewertung: (65) 21,90€ Fender AV II Sun Strap DR Kundenbewertung: (2) 25,90€

Vegane Gurte

Klar sind die Nylongurte grundsätzlich auch vegan, aber da gibt es eben auch noch etwas mehr, worauf geachtet werden muss. So sind etwa die Endstücke der Nylongurte eben manchmal auch aus Leder oder die Materialien sind unter Einsatz von Tierversuchen geprüft worden. Die Gurte von Mono Cases aus Nylon Sharkskin sind diesbezüglich auf jeden Fall unbedenklich und sie haben sogar eine kleine Plektrumtasche integriert.

Affiliate Links Mono Cases The Betty Strap Long Kundenbewertung: (139) 79,00€

Explizit vegan ist der Richter Straps Springbreak, den gibt’s in Schwarz, Rot und extrem stylishem Weiß.

Affiliate Links Richter Springbreak I Vegan BK Kundenbewertung: (25) 49,00€ Richter Springbreak I Vegan RD Kundenbewertung: (15) 49,00€ Richter Springbreak I Vegan WH Kundenbewertung: (15) 49,00€

Aber nun genug der Gurte, wir lassen euch von der Leine. Aber eins muss ich hier noch anpreisen, denn ich habe mich vor einigen Jahren selbst extrem darüber gefreut. Meine Frau hat mir gleich mehrere dieser Helferlein geschenkt und wer meine Gitarrentests kennt, weiß, dass ich echter Fan dieser kleinen Dinger bin, wenn sie ausnahmsweise mal mitgeliefert werden.

Ich rede von Security Locks, die es von verschiedenen Herstellern und mit verschiedenen Konzepten gibt. Dabei solltet ihr aber darauf achten, euch auf ein System festzulegen, damit Gurte und Gitarren untereinander kompatibel bleiben.

Affiliate Links Harley Benton Security Locks BK Kundenbewertung: (3142) 5,90€ Schaller S-Locks M NI Kundenbewertung: (327) 24,90€ Dunlop Straplok Dual Design Vintage Kundenbewertung: (23) 29,90€

Kabelsalat zum Weihnachtsmenü

Ist sie zu schnell voll, die Gabel, war im Salat ein langes Kabel. Und eigentlich sollten hochwertige Kabel in jedem Gitarristenhaushalt ausreichend vorhanden sein. Da ich meine Saitenschwestern und -brüder aber bestens kenne, hier ein paar Empfehlungen. Es müssen übrigens nicht immer nur einfache, schnöde Instrumentenkabel sein, denn auch Effektboards wollen hochwertig und zuverlässig verkabelt werden.

Affiliate Links Cordial CSI-3-RP-Silent Kundenbewertung: (705) 34,00€ Fender Del. Cable Angle Plug 3m TB Kundenbewertung: (477) 17,90€ Harley Benton FPC-28 Flat Patch Cable Kundenbewertung: (479) 4,90€

Noch mehr Geschenkideen für Gitarristen gefällig? Na, gerne doch! Eure Partnerin bzw. euer Partner redet seit Monaten davon, sich ein neues Effektpedal gönnen zu wollen, kann sich aber nicht entscheiden? Da weiß euer Weihnachtself doch direkt Rat:

Multieffektgeräte für Gitarristen

Das tc electronic Plethora ist ein Effektpedal. Das Pedal, das alles sein kann, aber nicht alles sein muss. Hier kann jeder Effektalgorithmus der Effekte der Toneprint-Serie geladen werden. Je nachdem, wie teuer das Geschenk sein darf, gibt’s da eine einfache und eine dreifache Ausführung:

Affiliate Links tc electronic Plethora X1 Kundenbewertung: (27) 149,00€ tc electronic Plethora X3 Kundenbewertung: (65) 269,00€

Falls der/die zu Beschenkende mit digitalen Menüs auf Kriegsfuß steht, könnte der Mooer Red Truck das Goodie der Wahl sein. Hier gibt’s die wichtigsten Effekte in einem Gerät. Und das Beste: Alle haben richtige, echte Knöpfe zum Drehen. Klasse, damit kommt auch der größte Technikmuffel zurecht. Ein Stimmgerät ist auch dran, das hebt die Stimmung an Weihnachten ganz ungemein!

Affiliate Links Mooer Red Truck Kundenbewertung: (82) 227,00€

Mittlerweile schon fast Klassiker sind die Harley Benton Multieffektgeräte DNAfx GiT Core, DNAfx GiT und DNAfx GiT Advanced. Was hier fürs Geld geboten wird, ist schlicht sensationell. Ich habe das Gerät hier für euch getestet. Damit würde ich bedenkenlos einen kompletten Gig spielen und fürs Recording ist der Zwerg auch bestens gerüstet, er beherrscht sogar OTG-Recording per USB-C.

Affiliate Links Harley Benton DNAfx GiT Core Kundenbewertung: (137) 99,00€ Harley Benton DNAfx GiT Kundenbewertung: (501) 149,00€ Harley Benton DNAfx GiT Advanced Kundenbewertung: (38) 189,00€

Kleine Helfer mit großem Effekt

Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die jedem Gitarristen gut zu Gesicht stehen. Wenn ihr noch Geschenkideen für Gitarristen sucht, die man nicht automatisch in der Tasche hat, sich aber darüber freut, wenn man sie hat, dann kommen hier ein paar Vorschläge.

Unendliches Sustain ist der Traum vieler Gitarristen. Gerne wollen sie, so wie ein Geiger, den Bogen endlos streichen und Töne halten, bis das Publikum kocht. Kein Ding, da können wir helfen. Der E-Bow ist ein Klassiker der Weihnachtsgeschenke und die Dinger machen nicht nur endlos Sustain, sondern auch endlos Spaß.

Affiliate Links Joyo JGE-01 Infinite Sustainer Kundenbewertung: (217) 55,00€ EBow EBow Plus Kundenbewertung: (1622) 99,00€

Natürlich könnt ihr euch auch ein kleines Bundle zusammenstellen. Das könnte aus mehreren kleinen Gadgets bestehen, die zusammen Sinn ergeben. Zum Beispiel ein Stimmgerät, eine Saitenkurbel und ein Satz Saiten. Manchmal freuen sich Gitarristen auch, wenn sie eine neue Saitenmarke ausprobieren können. Die D’Addario NYXL bieten nicht nur fantastische Qualität, sondern auch eine edle Verpackung. Da ist das Funkeln in den Augen gleich inbegriffen.

Affiliate Links Daddario NYXL1046 Kundenbewertung: (599) 12,30€ Boss TU-02 Clip Tuner Kundenbewertung: (219) 11,90€ Daddario DP0002W Pro-Winder Kundenbewertung: (12) 12,90€

Neues auszuprobieren, ist immer eine gute Idee. Und da kommt die Firma Guitar Monkey ins Spiel, die innovative, neue Plektren entwickelt hat, über die sich unser Autor Axel Ritt schon mal hergemacht hat. Da gibt’s auch ein wundervolles Starterpack. Außerdem gibt’s von Guitar Monkey als wohl erstem Hersteller auch Replacement Parts, die für Vintage-Liebhaber interessant sein dürften, weil sie cryobehandelt wurden. Dazu gibt’s demnächst ein ausführliches Special bei uns.

Affiliate Links Guitar Monkey Pick Mix Pack Kundenbewertung: (7) 19,90€ Guitar Monkey Strat Titanium Set 10.5 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 44,90€ Guitar Monkey CryoVibe Vint Trem Springs 5x Kundenbewertung: (4) 24,90€

Kapodaster gehören in jeden Gitarrenhaushalt. Und weil die Dinger immer gerade da sind, wo man selbst nicht ist, dürfen es auch ruhig mehrere sein. Wobei das nichts an der Tatsache ändert, dass auch mehrere Kapodaster immer verschwinden, aber irgendwas ist ja immer …

Affiliate Links G7th Performance 3 ART Black Kundenbewertung: (188) 39,00€ Harley Benton InTune Tension Capo Kundenbewertung: (1554) 9,90€ Daddario PW-CP-19S Pro Plus Capo Silver Kundenbewertung: (28) 25,50€

Starter-Sets – Geschenkideen für Gitarristen in spe

Wer seinen Filius oder seine Filia erst noch zum Gitarristen machen will, sollte sich die Starter-Sets mal genauer anschauen. Da gibt’s mittlerweile richtig hochwertige Gitarren im Set mit einem Verstärker und erstem, wichtigem Zubehör. Auch die Linkshänder werden hier bedacht. Einzeln verpackt wird’s dann richtig voll unter der Tanne :)

Affiliate Links Harley Benton R-446 Blood Metallic Set Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 259,00€ Harley Benton ST-20HSS LH SBK Bundle Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 189,00€ Squier Aff. Strat HSS PACK CFM Kundenbewertung: (69) 328,00€ Kramer Guitars Focus Electric Player Pack Red Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 169,00€

Für handwerklich begabte Gitarristen

Es soll Gitarristen geben, die zwei linke Hände haben. Wie die das mit dem Gitarrespielen dann machen, weiß ich nicht, unbestätigten Gerüchten zufolge wurde so das Tapping erfunden. Aber von folgenden Bausätzen sollten sie dann auf jeden Fall die Finger lassen. Für alle anderen, die einen Schraubendreher richtigrum halten können und auch schon mal Holz in der Hand hatten, sind die Harley Benton Bausätze eine richtig knorke Geschenkidee.

Affiliate Links Harley Benton Electric Guitar Kit Single Cut Kundenbewertung: (1298) 109,00€ Harley Benton Electric Guitar Kit ST-Style Kundenbewertung: (1145) 79,00€ Harley Benton Electric Guitar Kit Square Kundenbewertung: (27) 115,00€

Nichts gefunden? Noch mehr Geschenkideen für Gitarristen gefällig? Oder der Partner/die Partnerin ist mäkelig? Dann lasst eure Lieben selbst entscheiden, was sie sich an die Tanne nageln. Ein Gutschein geht immer. Oder ihr nutzt den Thomann Geschenkefinder.