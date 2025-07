Im Gespräch über Synthesizer, neue Alben und Surround-Sound

Heute sind wir zum Gespräch im Surround-Sound-Musikstudio von moonbooter (Bernd Scholl). Seit Jahrzehnten bewegt er sich mit seinem Projekt moonbooter und seinem kleinen Label MellowJet-Records in der elektronischen Musikszene.

ANZEIGE

Was die Kreativität beflügelt

Mit einer Mischung aus analogen Synthesizern, moderner Studiotechnik und viel Leidenschaft für Klangästhetik produziert er atmosphärische Klanglandschaften, die irgendwo zwischen Retro und Zukunft schweben.

Im Interview gibt Bernd uns Einblicke in sein extrem aufgeräumtes Studio, spricht über seine Lieblingsgeräte, die Herausforderungen der letzten Jahre und die Entstehung seiner neuen Konzeptalben. Und natürlich geht es auch um die Frage, warum ein Surround-Setup nicht immer leicht zu handhaben ist und was es mit seinem Synthesizer-Ranking auf sich hat. Dabei wird schnell klar: Hinter der Technik steckt ein Mensch, für den Musik mehr ist als nur ein netter Zeitvertreib – sie ist Lebenselixier.

Sonja:

Bernd, hast aber ein extrem aufgeräumtes Musikstudio. Ist die Ordnung wichtig für deine Kreativität?

Bernd:

Das ist eigentlich aus der Not geboren. Ich habe über die Jahrzehnte die Erfahrung gemacht, dass ich Geräte, die nicht fertig verkabelt, sofort einsetzbar und ergonomisch platziert sind, im Produktionsprozess viel zu selten nutze. Wenn ich eine Idee habe, dann will ich nicht zuerst noch Strippen ziehen oder nach Fehlern suchen. Und ich mag keine Kabel sehen. Das ist eine Macke von mir.

Sonja:

Arbeitest du ausschließlich mir Hardware?

Bernd:

Nein. Die Beats mache ich mit Maschine im PC. Und auch das komplette Mixing erledige ich im Rechner. Auch Naturinstrumente kommen alle aus Plug-ins. Alles Synthetische mache ich seit vielen Jahren zu 99 % mit Hardware. Das gilt auch für die meisten Effekte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ich nutze die Native Instruments Maschine MK3 in Verbindung mit Maschine Jam. Dieses Duo ist der Burner. Auf der MK3 klopfe ich die Beats ein, mute einzelne Spuren und erstelle die Sounds. Auf der Jam arrangiere ich dann die einzelnen Muster. Über die Jahre habe ich einen beträchtlichen Fundus an Grooves und Sounds gesammelt. Das Coole ist, dass man nicht nur Sounds und Patterns mal eben tauschen, sondern auch unterschiedliche Beats direkt und extrem unkompliziert ausprobieren und miteinander verknüpfen kann. Dabei entstehen Grooves, die ich so nie programmiert hätte.

Sonja:

Du hast aber auch noch eine TR-8S hier stehen?

Bernd:

Ja, die benötige ich gerne bei improvisierten Live-Sessions. Meine Idee war es mal, alle meine Lieblings-Drumcomputer da rein zu laden. 808, 909 und Co. sind ja schon drin. Aber ich habe das nie gemacht, da mir der Aufwand zu groß ist. Bei der Maschine selektiere ich maximal 16 Drumsamples im Explorer und ziehe sie via Drag & Drop in die Maschine, Effekte drauf, leveln, abspeichern, fertig.

Die RayDAT ist meine Geheimwaffe

Sonja:

Wie bekommst du alle deine Synths in den Rechner? Ich sehe in deinem Musikstudio keinen Mixer.

Bernd:

Im PC werkelt eine RayDAT von RME. Die hat 4 mal 8 ADAT-Kanäle. Zudem hat die RayDAT noch zwei digitale I/Os, an denen noch mal zwei Focusrite Audiointerfaces als einfache 2-Kanal-Wandler hängen. Somit komme ich auf 36 analoge Eingangskanäle.

Affiliate Links RME HDSPe RayDAT Kundenbewertung: (70) 599,00€

Synthesizer, die ich selten nutze, hängen an einem 16-Kanal-Rackmixer und teilen sich zwei Kanäle der RayDAT. Zudem hängt an jedem Gerät eine passive DI-Box und ich gehe symmetrisch in die Wandler. Jegliches Rauschen und fiese USB-Masseschleifen sind damit ein für alle Mal Geschichte.

Sonja:

Das klingt nach einem guten System.

Bernd:

Ja, für mich ist es das. In der DAW öffne ich ein simples Spur-Preset, das mir Audiokanal und MIDI-Track für jeden Synthesizer sofort bereitstellt. Das geht schneller, als ein Plug-in zu öffnen. Zudem kann ich jeden Synth auf eine Kette meiner Hardware-Effekte routen und gleichzeitig Dry- und Wet-Signal aufzeichnen. Praktisch kann ich auch alle Synths gleichzeitig und in einem Rutsch auf separate Spuren recorden. Die Latenz der RayDAT liegt bei ein paar Millisekunden. Zudem läuft sie seit Jahren zu 100 % stabil.

Ach und mit 36 Ausgangskanälen kann ich zu jedem Synthesizer auch ein wählbares Eingangssignal aus der DAW schicken. Mal eben was sampeln oder die Effekte und Filter eines Synths in der DAW nutzen, wird somit zum Kinderspiel.

Gear zwischen Hydrasynth, Typhon und Behringer Deepmind 12D

Sonja:

Mit welchen Geräten arbeitest derzeit am liebsten?

Bernd:

Der Hydrasynth Deluxe ist schon ziemlich geil. Tolle Hardware, klasse Keybed, super zu programmieren. Und er klingt abwechslungsreich. Auch der Waldorf Iridium ist derzeit ein überaus interessanter Synth für mich. Manchmal schraube ich dran rum und es passiert überhaupt nichts. Einen Abend später haut er mich dann wieder von den Socken. Seltsam.

Aber auch der kleine Typhon ist ein extrem vielfältiger Synth mit einem sehr aktuellen und mächtigen Sound. Den hatte ich vor Jahren schon mal und bin froh, dass ich ihn wieder hier stehen habe.

Sonja:

Auf welches Gerät könntest du mittlerweile verzichten?

Bernd:

Die Frage stelle ich mir oft, aber das, was derzeit hier steht, liegt mir auch am Herzen. Jeder Synth in meinem Studio hat seine Berechtigung. Ich merke schnell, wenn ein Gerät nicht zu mir passt. Und wenn das so ist, dann trenne ich mich umgehend davon. Ich will keine Synthesizer sammeln, sondern sie benutzen.

Affiliate Links ASM Hydrasynth Deluxe Silver Ed Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.999,00€

Sonja:

Woran merkst du, dass Gear nicht zu dir passt?

Bernd:

Ein Synth muss nicht nur gut klingen, sondern auch intuitiv zu programmieren sein. Ich nehme mir immer ausreichend viel Zeit, um ein Gerät zu erlernen. Wenn ich aber nach Tagen immer noch das Handbuch benötige, dann bin ich schlicht und einfach nicht kompatibel.

Vintage-Synthesizer, Neuerscheinungen und Synth-Reissues

Sonja:

Vintage-Gear sehe ich kaum …

Bernd:

Ich habe noch den SY77 und den Kurzweil K2000. Das sind derzeit die ältesten. Ich bin nicht der Vintage-Freak. In der 80ern und 90ern habe ich viele der heutigen sogenannten Klassiker genutzt. Die wirklich interessanten Klassiker wie Oberheim, Jupiter & Co. sind heute leider total overprized.

Sonja:

Und wie stehst du zu den Reissues von Behringer?

Bernd:

Ich hatte bis vor drei Jahren einiges an Behringer-Gear hier stehen. Vieles leider ohne Preset-Speicher. Übrig geblieben ist der Deepmind 12D, ein übrigens echt guter Synthesizer.

Affiliate Links Behringer DeepMind 12D Kundenbewertung: (117) 579,00€

Sonja:

Was denkst du über die aktuell verfügbare Auswahl an neuen Synthesizern?

Bernd:

Als Anfang der 00er-Jahre die ersten, ernsthaften Plug-ins kamen, hätte ich nie gedacht, dass der Markt an Hardware nochmal so explodieren könnte. Heute gibt es für jeden Geldbeutel und jeden Geschmack den passenden Klangerzeuger.

Auch wenn es die letzten Jahre wieder etwas ruhiger geworden ist, so fehlen mir in Summe die wirklich innovativen Synthesizer. Irgendwie kommt mir das meiste sehr bekannt vor. Und die bauliche Qualität könnte in vielen Fällen auch besser sein.

Sonja:

Früher war alles besser?

Bernd:

Nein, auf keinen Fall. Hättest du mir mit 16 Jahren einen Digitakt gegeben, dann hätte das vermutlich gravierende Auswirkungen auf mein weiteres Leben als Musiker gehabt. Aber viele Synthesizer sind heute billig gebaut und das ist bei Instrumenten, die gerne ein paar Jahrzehnte halten sollen, gar nicht gut.

Sonja:

Ich habe gelesen, dass du kein Eurorack mehr hast. Warum?

Bernd:

Ich hatte vor Jahren damit angefangen und mir zunächst ein kleines Case selbst gebaut. Das Ganze wurde dann immer größer. Irgendwann wurde mir klar, dass ich keinen einzigen Sound aus dem Eurorack für einen Song genutzt hatte. Zu oft lag das Tuning zu viele Cents daneben, was mir aber nachts über Kopfhörer gar nicht aufgefallen war.

Viele einmalige Takes und Ideen waren somit unbenutzbar. Und man kann halt nix speichern. Ich springe gerne zwischen Projekten hin und her. Nach dieser Erkenntnis habe ich mich von allen Synthesizern ohne Preset-Speicher inklusive Eurorack verabschiedet. Ausnahme die x0xb0x … Vielleicht lag’s aber auch an all den Kabeln.

5 von 5 Sternen? Das moonbooter-Synthesizer-Ranking

Sonja:

Auf deiner Website führst du ein Synthesizer-Ranking inklusive kurzer Meinung dazu. Gibt es dazu eine Geschichte?

Bernd:

Als Musiker leide ich natürlich unter G.A.S. Zum Glück kann ich mich schnell wieder von Geräten trennen. Ich mache aber fast immer ein Foto von dem Synthesizer, damit ich mich daran erinnere. Irgendwann habe ich dann angefangen, eine kurze Meinung zu Synthesizer mit Punktesystem auf meiner Website zu pflegen. Dazu bekomme ich regelmäßig nette und weniger nette Kommentare aus der ganzen Welt.

Das Musikstudio mit Surround-Sound als Medizin

Sonja:

Du veröffentlichst seit nun 20 Jahren regelmäßig Alben. Was motiviert dich und vor allem, bist du immer in der Stimmung, Musik zu machen?

Bernd:

Musik ist für mich eine Art Medizin. Es tut mir gut, im Studio zu sitzen und an Ideen zu arbeiten. Ich brauche das. Dabei spielt es keine Rolle, ob dabei etwas Produktives entsteht oder nicht. Ein Problem in den letzten Jahren war, dass mir oft die Euphorie fehlte. Und dieses Gefühl ist mir bei kreativen Arbeiten, sei es die Musik, Grafikarbeiten oder auch private Hobbys, unheimlich wichtig. Dadurch fehlte mir oft die nötige Motivation und Kraft.

Du arbeitest als Künstler an einer Idee und auf einmal fügen sich alle unterschiedlichen Elemente wie von Geisterhand zusammen. Dann sitzt du zig Stunden an einem Track und die Zeit fliegt an dir vorbei. Mich persönlich macht sowas glücklich und zufrieden. Eigentlich ist das der Grund dafür, weshalb ich Musik mache. Und eben diese Momente musste ich mir in den letzten Jahren hart erkämpfen.

Sonja:

Meinst du, ein Nicht-Musiker versteht das?

Bernd:

Ich denke nicht. Für diese Menschen bin ich (wie unzählige andere leidenschaftliche Musiker auch) vermutlich ein Nerd, der stundenlang immer die gleichen 4 Takte im Loop laufen hat und dabei an irgendwelchen Knöpfen dreht.

Sonja:

In deinem Musikstudio sehe ich ein Surround-Sound-Setup. Erstellst du von deiner Musik auch Surround-Mixe?

Bernd:

Das habe ich in der Tat für meine ersten 7 Alben gemacht, aber der Markt dafür ist zu klein und der Aufwand im Verhältnis viel zu groß. Im Grunde ist es kein Surround-Setup. Ich habe mir eine 19“-Box mit externem Controller gebastelt. Damit kann ich das Master-Stereo-Signal auf alle 4 Arbeitsrichtungen (vorne, hinten, rechts, links) ohne Klangverluste umschalten. Somit habe ich, egal an welchem Gerät ich gerade sitze, die Möglichkeit, immer in Stereo abzuhören. Das funktioniert auch über Funk, sodass ich das Signal von überall umschalten kann.

Der harte Weg zu neuen Alben

Sonja:

Du hast zwei neue Alben am Start: Syncope 1 und 2. Erzählst du uns etwas darüber.

Bernd:

Wie bereits erwähnt, ist mir in den letzten Jahren vieles sehr schwergefallen. Trotzdem gab es seit meinem letzten Album Reminiscence in 2022 Momente, in denen ich tolle, neue Idee hatte. Diese Ideen habe ich alle akribisch gesammelt. Der Rest war dann schlicht und einfach Erfahrung, um aus einem Salat von Ideen, Song-Fetzen und Schnipseln zwei zusammenhängende Konzeptalben zu machen.

Sonja:

Welches Konzept steht hinter Syncope 1 und 2?

Bernd:

Syncope bedeutet übersetzt Ohnmacht. Dieses Gefühl hat mich die letzten Jahre begleitet. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mich einmal so kraftlos und so ohnmächtig dem Leben gegenüber fühlen könnte. Ich gebe nur überaus ungerne die Kontrolle ab.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Aber in dem Fall war das Leben stärker als ich. Dieses Gefühl habe ich in die Songs gepackt.

Sonja:

Und warum hast du so lange mit der Veröffentlichung gewartet?

Bernd:

Einige Songs waren noch nicht so, wie ich sie mir vorstellte. Ich habe mir ausnahmsweise viel Zeit genommen, noch mal alles Notwendige zu überarbeiten. Normalerweise mache ich das nicht. Stichwort: verschlimmbessern.

Zudem hatte ich zum Spaß, ein paar Remixe gemacht, die mir dann wesentlich besser gefallen haben, als die ursprüngliche Album-Version. Heute bin ich froh, dass ich mir die Zeit genommen habe, denn ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden.

Sonja:

Neben deinem moonbooter-Projekt hast du auch ein Label für elektronische Musik. Was gibt es Neues?

Bernd:

Durch meine private Situation in den letzten Jahren ist da so einiges liegen geblieben. Ich habe in den letzten Monaten vieles aufgearbeitet und geradegerückt. Gleichzeitig habe ich auch mal genau hinterfragt, was auf MellowJet-Records funktioniert und was eben nicht mehr. Danach habe mich dann konsequent von Dingen getrennt. Das macht den Kopf frei und schafft wieder Ressourcen für neue und interessante Projekte. Das war sehr wichtig und längst überfällig.

Sonja:

Welche zukünftigen Projekte sind das?

Bernd:

Zum einen sind da neue Alben der Artists auf meinem Label. Ich habe ein neues Konzeptalbum im Kopf. Und ich mache gerade wieder eine Rolle rückwärts hin zu den weltweiten Download-Portalen, von denen ich mich vor Jahren distanziert hatte. Naja und es wird mal wieder Zeit, den Webshop zu aktualisieren. Und mit dem Teo-5 und Carbon8 stehen noch zwei neu Synthesizer auf meiner Wunschliste …

Vielen Dank, lieber Bernd für die Führung durch dein Musikstudio und das interessante Interview.