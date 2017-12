WIN: Mega-Eurorack mit DOEPFER und DAVE ROSSUM Modulen

Im November/Dezember verlosen wir gemeinsam mit Rossum und Doepfer einen absoluten Hammer-Gewinn: Ein Doepfer A100LCB PSU Eurorack mit verschiedenen DOEPFER und DAVE ROSSUM Modulen im unglaublichen Wert von 3.503 €!







Zum ersten Mal in unserer Geschichte verlosen wir bei Amazona.de ein Eurorack-Komplettsystem im Wert von mehr als 3.000 € !!!!

Mal ganz ehrlich: Da haben unsere Freunde Dieter Doepfer und Dave Rossum doch echt einen Hammer-Applaus verdient. Das soll jetzt kein blöder Spruch sein, sondern wir hätten jetzt echt gerne, dass ihr wenigstens mal in Gedanken kurz klatscht.

Dave & Dieter!! Einfach der Wahnsinn, was ihr uns da zur Verlosung gegeben habt!!!

Übrigens gibt es hier auf AMAZONA.de ein sehr umfangreiches und spannendes Interview mit Dave Rossum auf Deutsch und Englisch (HIER KLICKEN). Und mit Dieter Döpfer steht ein solches noch aus. Es ist aber auch verflixt schwer, den in München ansässigen Eurorack-Erfinder für ein Interview zu bekommen (von der Redaktion Luftlinie 15 Kilometer entfernt). Da war das Interview mit Dave in den USA schon viel einfacher. (Hey Dieter – hast du den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden? ;-)

Ach, zurück zu der Verlosung:

Es gibt bereits zwei Folgen der MODMATRIX (#1, #2), die sich ausgiebig mit dem Rack und darin enthaltenen Modulen beschäftigen. Nun endlich wird der Custom-Synth, zusammengestellt von unserem Autor Thilo Goldschmitz, an die Amazona.de Gemeinde verlost. Dem glücklichen Gewinner winkt also ein wertvolles Unikat, das es so nirgends zu kaufen gibt!

ZUM GERÄT

Kurz zusammengefasst handelt es sich um einen duophonen Synth (zwei MIDI-to-CV-Interfaces), mit 3 Doepfer High-End Oszillatoren und Rauschgenerator. Es kommen insgesamt vier VCAs zum Einsatz, die z.B. durch den ADSR-Generator oder die beiden CV-Module von Rossum Electro Music – Control Forge und Satellite, gesteuert werden können. Zum Schluss wären dann noch ein Matrix-Micer und drei Filter Module: das neue Opto-FET-Filter von Doepfer sowie der ebenfalls analoge Evolution von Rossum EM. Gekrönt wird das Ensemble vom Morpheus, dem Z-Plane Filter von Rossum EM, der ein wahres Filter-Chamäleon ist – und das in Stereo. Wer genaueres über die Module erfahren möchte, sollte sich im Link-Bereich umsehen.

DIE MODULE IM EINZELNEN

Übrigens alle Module von Doepfer gibt es natürlich auch bei Thomann. Infos dazu findet ihr auf der Thomann-Seite.

LESESTOFF

Der ein oder andere Leser ist bislang vielleicht kein Modular- oder Eurorack-Insider oder Kenner, möchte sich aber eventuell nun doch mehr mit der Materie auseinandersetzen. Im Anhang an diese Story findet ihr deshalb einen kleinen Auszug an Workshops und oft mehrteiligen Serien zum Thema. Wir würden mal behaupten, auf AMAZONA.de gibt es hierzu Lesematerial für Stunden. Wer also Zugang zur Modular-Welt sucht: Bei uns seid ihr richtig – und wenn nicht jetzt, wann dann?

TEILNAHME

Alles, was ihr tun müsst, ist euch mit eurem AMAZONA.de-Account einzuloggen und danach die Gewinnspielfrage zu beantworten. Ist eure Antwort richtig, wandert euer Name automatisch in den Lostopf.

EINSENDESCHLUSS

Die Teilnahmemöglichkeit für dieses Gewinnspiel endet am Freitag, den 15. Dezember 2017 um 12 Uhr.

BEKANNTGABE DES GEWINNERS

Der Gewinner für dieses Gewinnspiel wird am Montag, den 18. Dezember 2017 bis ca. 15 Uhr hier an dieser Stelle sowie in unserem Januar-Newsletter bekanntgegeben. Selbstverständlich informieren wir den Gewinner auch persönlich per E-Mail.

Und schon mal vorab an den künftigen Gewinner:

Die Redaktion würde sich sehr über ein Foto von dir und deinem Gewinn freuen, welches wir dann sehr gerne auf Facebook veröffentlichen würden.

AMAZONA.de wünscht euch viel Glück!