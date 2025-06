GForce Software Halogen FM, Synthesizer Plug-in

@Svenson73 Man muss natürlich auch dazu sagen, dass der »Genrate« mit seinen Modulations-Möglichkeiten schon so etwas wie ein semimodularer Synthesizer ist. Und, ja, das ist grandios, was man da alles heraus kitzeln kann. Nur ist der Generate eher in der subtraktiven Welt beheimatet (sieht man von dem Oszillator/Chaotic Generator mit nachgeschaltetem Wavefolder ab). Der »Halogen FM« verfolgt ja eher so einen Ansatz von »Ich lasse Dich sowieso nicht an die komplexen Parameter ran«. Von daher … mei.