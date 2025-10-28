ANZEIGE
GForce Software MAP, Synthesizer Plug-in

West Coast in der DAW

28. Oktober 2025

GForce Software MAP synthesizer plugin am

GForce Software MAP begibt sich auf die Pfade der West Coast Synthese. Das Plug-in nimmt Anleihen bei den Konzepten von Buchla und Serge und ist dabei mindestens ein ebenso guter experimenteller Klangbaukasten wie ein spielbarer Synthesizer.

GForce Software MAP – Synthesizer Plug-in

Der Kern der Klangerzeugung ist ein Triple-Oscillator. Wie beim Complex-Konzept der Westküste dient ein Oszillator als Modulator, wobei hier zwei Oszillatoren von diesem moduliert werden können. Neben der FM verfügen alle drei Oszillatoren über Waveshaping.

Die Filtersektion besteht aus einem 5-Band Resonant-EQ und einem Multimodefilter, die seriell oder parallel geroutet werden können. Für die Oszillatoren und die Filter sind XY-Pad Macros für eine intuitive Steuerung per Maus oder einem entsprechendem Controller vorhanden.

Der Modulation kommt bei MAP eine besondere Bedeutung zu, weshalb hier drei loopbare Hüllkurven, drei LFOs, der Verlaufskurve frei eingezeichnet werden kann, einem Noise-LFO und MPE-Unterstützung angeboten werden.

GForce Software MAP synthesizer plugin gui

Das Plug-in verfügt weiterhin über einen polyphonen Arpeggiator, der über Swing und eine generische Funktion zur Erzeugung neuer Muster verfügt. Als Effekte sind Colour (LoFi), Time (Delay) und Space (Reverb) vorhanden, die jeweils über eigene Presets verfügen.

GForce Software MAP ist in den Formaten, VST2, VST3, AU und AAX sowie als Standalone-Version (Windows, macOS) verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 49,99 britische Pfund, danach beträgt der Preis 99,99 britische Pfund, jeweils zzgl. VAT.

