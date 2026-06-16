Prophet-5 Emulation mit Dual-Layer
Mit dem GForce Software Prophet-5 gibt es erstmals eine Emulation des polyphonen Analogsynthesizers, die offiziell von Sequential abgesegnet ist. Und wie bei allen Plug-ins von GForce wurden auch hier sinnvolle Erweiterungen in das Originalkonzept eingebracht.
GForce Software Prophet-5 – der Poly-Klassiker als Plug-in
Mit einer fotorealistischen Oberfläche verspricht das Plug-in, den Klang des Originals bestmöglich wiedergeben zu können. So wurde sich an der grundsätzlichen Struktur auch nichts verändert. Es gibt pro Stimme zwei VCOs mit Sync, Noise, Tiefpassfilter, VCA und die Modulatoren, einschließlich der Poly-Mod-Sektion. Der Arpeggiator fehlt natürlich auch nicht.
Unter diesem Link könnt ihr unsere Vintage-Story zum Sequential Prophet-5 nachlesen.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf das Filter gelegt, das sich zwischen den Revisionen des originalen Prophet-5 Rev 1 bis Rev 3 umschalten lässt, um die unterschiedlichen Charakteristika von SSM – und Curtis-Chips sowie das Resonanzverhalten der unterschiedlichen Versionen authentisch nachzubilden.
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Die bei den vorherigen GForce Plug-ins implementierte X-Modifiers wurden überarbeitet. Die zusätzliche ADSR-Hüllkurve und der LFO können nahezu allen Parametern zugewiesen werden. Darüber hinaus unterstützt das Plug-in MPE.
In der integrierten Effektsektion können Chorus, Phaser, Filter, Distortion, Tremolo und Compressor in zwei Slots ausgewählt werden. Zusätzlich sind Delay, Reverb und Pan Spread vorhanden.
Das erweiterte Panel für die X-Modifier und Effekt lässt sich einklappen.
Das Plug-in hat eine Dual-Layer-Architektur, mit der sich Layer und Splits realisieren lassen. Pro Layer sind bis zu 10 Stimmen möglich und auch die Einstellungen für Arpeggiator und Chord-Modus sind unabhängig für jeden Layer. Außerdem gibt es Mono- und Unison-Modi.
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GForce Software Prophet-5 ist in den Formaten VST2, VST3, AU, AAX und als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Der Preis beträgt zur Einführung 83,- Euro, danach kostet das Plug-in 115,- Euro. Eine 7 Tage lauffähige Testversion steht zur Verfügung.
Ich wunderte mich schon warum auf dem VST-Plugin „Sequential“ steht, aber wenn es offiziell abgesegnet wurde, darf das auch sein! Es gibt doch hier auf Amazona garantiert einige mit einem P-5. Bei den Softwaresynthesizern ist bekanntlich meistens noch das Filter ein Thema. Hier wäre ein direkter Vergleich sehr interessant. Oftmals klingen auch die Softwaresynthesizer immer noch einen ticken cleaner als die teuren Hardwaregiganten. Das alles ist natürlich nur solo interessant. Im fertigen Mix ist das weniger von Bedeutung. Aber hey, für 85€ ist das fast ein must have. Cooles Teil mit dem sogenannten „Smith-Segen“ (Apropos: Was bedeutet dieser Segen konkret? Mit Weihwasser bespritzt oder Geld dafür bezahlt, zum Mittagessen eingeladen etc.pp?).