GForce Software The Streetly Tapes – London für M-Tron Pro IV

Das Finale mit unveröffentlichten Sounds

Mit GForce Software The Streetly Tapes – London ist das entprechende Archiv an originalen Aufnahmen von für das Mellotron nun voll ausgeschöpft. Streetly Electronics hatte in den frühen 70er Jahren Sounds auf unüblichem Bandmaterial aufgenommen, dessen charaktervoller Klang bei Mellotron-Fans bis heute hoch im Kurs stehen. Mit dieser Erweiterung für das M-Tron Pro IV erhalten Nutzer des Plug-ins nicht nur spezielle, „fehlerbehaftete“ Sounds, sondern zusätzlich auch bislang unveröffentlichte Instrumente.

GForce Software The Streetly Tapes – London

Der spezielle Klang der „London Tapes“ war durch eine falsche Justierung der Tonköpfe (Azimut) bedingt, die bei der Übertragung der Aufnahmen auf das Bandmaterial für die Bandrahmen einen etwas dumpferen und leicht nasalen Sound verursachte.

Diese Erweiterung besteht aus zum einen aus 15 der berühmtesten Sounds mit dem „London Tape Azimut“, darunter die beliebten „8 Choir“, „M400 Violins“ und „Flute“.

Besonders interessant ist der zweite Teil der Erweiterung, denn dieser bietet 20 bislang unveröffentlichte Klänge, die im Archiv von Streety Electronics auf ihre Wiedererweckung warteten. Dazu gehören mehrere Chöre, unterschiedliche Strings (Section und Solo) und weitere Instrumente, die zwar das unverwechselbare Melly-Flair besitzen, aber in gewisser Weise „neu“ sind.

GForce Software The Streetly Tapes – London umfasst über 140 Patches. Die Erweiterung hat einen Umfang von ca. 950 MB. Die Erweiterung kann separat als Download erworben werden und kostet zur Einführung 24,99 britische Pfund (regulär 49,99 GBP) zzgl. VAT.

Diese Erweiterung ist ab sofort auch im M-Tron Pro Complete Bundle enthalten, das damit insgesamt mehr als 560 Tape-Bänke (13,4 GB) umfasst.